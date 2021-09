Ajax is woensdag met indrukwekkende cijfers begonnen aan het nieuwe Champions League-avontuur. De Amsterdammers wonnen, mede door vier goals van Sébastien Haller, op bezoek bij Sporting CP met 1-5.

Binnen acht minuten scoorde Haller al twee keer tegen de Portugese kampioen, die door een blunder van Remko Pasveer na 33 minuten terugkwam tot 1-2. Paulinho scoorde. Zes minuten voor rust maakte Steven Berghuis zijn eerste Ajax-goal (1-3), waarna de uitploeg in de tweede helft uitstekend bleef spelen en verder uitliep.

In de 51e minuut bediende de uitblinkende Antony Haller op maat en die voltooide zijn hattrick. Twaalf minuten later maakte de 27-jarige spits zijn vierde treffer en bepaalde zo de eindstand op 1-5.

Haller, die Ajax vorig seizoen per ongeluk niet inschreef voor Europees voetbal, is door zijn vier doelpunten meteen topscorer van de Champions League. Hij is bovendien de eerste speler ooit met vier goals in één wedstrijd voor een Nederlandse club in het miljoenenbal.

Ajax gaat door de fraaie overwinning meteen aan de leiding in groep C. De andere wedstrijd in de poule werd door Borussia Dortmund met 1-2 gewonnen bij Besiktas. In de twintigste minuut maakte Jude Bellingham de 0-1 en op slag van rust verdubbelde Erling Haaland de voorsprong voor de Duitsers, waar Donyell Malen een basisplaats had en na zeventig minuten gewisseld werd. In de vierde minuut van de blessuretijd tekende Besiktas-verdediger Francisco Montero voor de 1-2-eindstand.

Over twee weken staat de volgende speelronde op het programma. Dan neemt Ajax het in de Johan Cruijff ArenA op tegen Besiktas.

Antony blinkt uit in eerste helft

Tegenvaller voor Ajax woensdag in Lissabon was dat Maarten Stekelenburg toch niet fit genoeg was om te starten. Pasveer verving hem en had weinig te doen in de beginfase, terwijl zijn ploeg een droomstart beleefde.

Binnen twee minuten was het 0-1. Antony ontsnapte aan de Sporting-verdedigers en zag zijn schot via het lichaam van aanvoerder Luís Neto op de paal eindigen. Haller was er snel bij en kopte simpel de rebound in het lege doel.

Zo ging Ajax voortvarend van start in Estádio José Alvalade en het werd nog mooier. In de achtste minuut ging Antony er weer vandoor. Zijn lage voorzet kwam bij Haller, die zijn tweede maakte (0-2). Dat betekende een clubrecord: nooit eerder leidde Ajax zo vroeg in een Champions League-wedstrijd met twee goals verschil.

Alles leek in die beginfase te lukken bij Ajax, maar in de loop van de eerste helft kreeg Sporting iets meer grip. Tot grote kansen leidde dat niet, maar door een blunder van Pasveer werd het wel 1-2. Een inzet vanaf de zijkant van Paulinho leek een makkelijke prooi voor de 35-jarige doelman, maar die liet de bal onder zich door glippen.

Het geloof was terug bij Sporting, maar in de laatste minuten voor rust sprankelde het weer bij Ajax. Een prachtige aanval in de 38e minuut eindigde via uitblinker Antony en Ryan Gravenberch bij Berghuis, die oog-in-oog met Sporting-keeper Antonio Adán gecontroleerd binnenschoof (1-3).

Doelpunt Sporting afgekeurd

Met de marge van twee begon Ajax met vertrouwen aan de tweede helft, maar het moest blijven opletten. De ploeg van Ten Hag haalde in de 48e minuut opgelucht adem toen een prachtige kopbal van Paulinho werd afgekeurd wegens buitenspel. Drie minuten later telde een treffer aan de andere kant wel. De voorzet van Antony met buitenkant voet kwam bij Haller en die voltooide zijn hattrick (1-4).

Door die goal was de wedstrijd zo goed als beslist, al ontsnapte Ajax even later opnieuw. Een schot van Pedro Porro stuitte via de paal in de handen van Pasveer. Bij Ajax gingen de kansen er wel in en zeker bij Haller. In de 63e minuut werd de Ivoriaans international op maat bediend door Noussair Mazraoui, waarna hij de bal langs keeper Adán schoof (1-5).

Door de vierklapper van Haller werd het een historische avond voor Ajax, dat het laatste deel van de wedstrijd rustig uit kon spelen. De Eredivisionist heerste in Lissabon en begon zo op klinkende wijze aan het nieuwe Champions League-seizoen.