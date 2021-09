Trainer Pascal Jansen verwacht dat AZ donderdag met Randers FC een fysiek sterke tegenstander tegenover zich krijgt. De Alkmaarders beginnen uit tegen de huidige nummer vier van Denemarken aan het avontuur in de Conference League.

"Omdat Randers een ploeg is met een fysieke speelstijl, moeten we de duels die we spelen goed controleren", blikt Jansen woensdag vooruit. "We moeten de bal zo snel mogelijk op de grond krijgen en van daaruit de tegenstander aan het lopen krijgen."

"We hebben ook gezien dat er op de flanken veel te halen is. Van daaruit gaan we proberen ons via het midden naar kansen te spelen."

Het benutten van die kansen blijkt dit seizoen voor AZ een flink probleem. De nummer drie van het afgelopen seizoen staat momenteel slechts vijftiende in de Eredivisie en scoorde in de eerste drie wedstrijden pas drie keer. Ook afgelopen weekend tegen PSV (0-3) werd een handvol goede mogelijkheden om zeep geholpen.

"We hebben dat besproken", laat Jansen weten. "Het is ook een kwestie van een stuk vertrouwen dat steeds meer moet gaan groeien en daar zijn de jongens zich van bewust. Het besef is er dat kansen afmaken cruciaal is in topduels. Hopelijk gaat dat donderdag beter."

'Ik verwacht de nodige goals van Pavlidis en Karlsson'

AZ zag deze zomer met Myron Boadu en Calvin Stengs twee aanvallers vertrekken. Om dat gemis enigszins op te vangen werd spits Vangelis Pavlidis overgenomen van Willem II.

"Ik verwacht dit jaar de nodige goals van Pavlidis en Jesper Karlsson. Daar heb ik alle vertrouwen in", zegt Jansen. "Maar ook spelers als Dani de Wit, Zakaria Aboukhlal en Albert Gudmundsson moeten gaan scoren."

De wedstrijd tussen Randers FC en AZ in Denemarken begint donderdag om 21.00 uur. Groep D bestaat verder uit het Roemeense CFR Cluj en het Tsjechische FK Jablonec.