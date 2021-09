PEC Zwolle heeft zich na het sluiten van de transfermarkt versterkt met twee transfervrije spelers. De hekkensluiter van de Eredivisie maakte woensdag de komst van Ryan Koolwijk en Leandro Fernandes bekend.

De 36-jarige Koolwijk speelde dit seizoen nog vier wedstrijden voor Almere City FC. Eind vorige maand liet de middenvelder zijn contract bij de club uit de Keuken Kampioen Divisie ontbinden.

Met de vijfvoudig Surinaams international haalt PEC Zwolle een ervaren kracht binnen. Hij speelde eerder voor Excelsior, NEC, FC Dordrecht en het Slowaakse Trencín.

Ook de 21-jarige Fernandes is een middenvelder. De voormalig jeugdinternational van Oranje debuteerde in 2016 bij Jong PSV in het betaald voetbal en vertrok daarna naar de beloftenploeg van Juventus. Vorig seizoen speelde hij in de Serie B bij Pescara.

De twee versterkingen, die mede zijn aangetrokken vanwege het geblesseerd wegvallen van Mustafa Saymak en Pelle Clement, tekenen een contract tot het einde van het seizoen met een optie voor een extra jaar. Ze sluiten direct aan bij de hoofdmacht.

PEC Zwolle is dramatisch begonnen aan het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Art Langeler is als enige nog puntloos en heeft zelfs nog niet weten te scoren.