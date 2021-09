PSV kan donderdag in de Europa League-wedstrijd tegen Real Sociedad mogelijk beschikken over Maxi Romero, die een jaar aan de kant heeft gestaan met een kruisbandblessure. Vinícius, de spits die is gehuurd van Benfica, kan debuteren als zijn werkvergunning op tijd rond is.

Ibrahim Sangaré is de enige speler die donderdag zeker niet beschikbaar is, vertelde PSV-trainer Roger Schmidt woensdag op zijn vooruitblikkende persconferentie. "Ryan Thomas en Davy Pröpper, die zaterdag tegen AZ (0-3-zege, red.) nog ontbraken, zijn er waarschijnlijk weer bij."

"Thomas en Pröpper hebben gisteren weer meegetraind. Als ze vandaag de training goed doorstaan, zijn ze fit genoeg om te spelen."

Achter Vinícius staat een vraagteken, omdat PSV nog altijd wacht op de werkvergunning voor de 26-jarige Braziliaan, die eind augustus op huurbasis werd overgenomen van Benfica. "We hebben goede hoop dat we de formaliteiten vanmiddag kunnen afronden. Dan kan hij meetrainen en morgen bij de selectie zitten", zei Schmidt.

Maxi Romero traint na zijn blessure weer volledig mee bij PSV. Maxi Romero traint na zijn blessure weer volledig mee bij PSV. Foto: Pro Shots

Schmidt houdt ondanks blessureleed vertrouwen in Romero

De 22-jarige Romero speelde twaalf maanden geleden zijn laatste wedstrijd, voordat hij een zware knieblessure opliep. De Argentijn is daar inmiddels van hersteld.

"Ik moet het nog even overleggen met de medische staf, maar mogelijk kan Maxi vandaag voor het eerst volledig met de groep meetrainen", vertelde Schmidt. "Als dat goed gaat, dan zal hij morgen hooguit tien of vijftien minuten kunnen invallen."

In 2018 betaalde PSV 10 miljoen euro aan Vélez Sarsfield voor Romero, die vanwege een aantal zware blessures nog nauwelijks heeft kunnen spelen. "Ik geloof nog steeds in hem, ik vertel hem vaak dat ik overtuigd ben van zijn kwaliteiten", zei Schmidt.

"Hij heeft hard gewerkt om weer fit te zijn. Als beloning zal hij morgen wellicht bij de groep zitten. Voor mij als trainer is het goed om veel verschillende opties op de bank te hebben. Via Jong PSV zullen we hem de komende periode gaan klaarstomen."

Met Sociedad treft PSV de huidige nummer vier van La Liga. De wedstrijd in het Philips Stadion begint donderdag om 21.00 uur en staat onder leiding van de Schotse arbiter William Collum. De andere wedstrijd in groep B is AS Monaco tegen Sturm Graz.

Bekijk het programma in de Europa League