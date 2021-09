De Amerikaanse voetbalbond USSF heeft dinsdag toegezegd dat mannelijke en vrouwelijke internationals voortaan een gelijke financiële overeenkomst krijgen. Daarmee lijkt een einde te komen aan een lange strijd van de voetbalsters om gelijke behandeling.

"Met het doel om de nationale teams voor mannen en vrouwen op één lijn te brengen, worden zij ondergebracht in één enkele collectieve arbeidsovereenkomst", meldt de bond in een verklaring. "We geloven er sterk in dat dit betaalsysteem de beste weg is voor alle betrokkenen en voor de toekomst van de sport in de Verenigde Staten."

De Amerikaanse vrouwen behoren tot de wereldtop en werden al viermaal wereldkampioen. Tot ongenoegen van de speelsters kregen de mannen, die op een naoorlogs WK nooit verder kwamen dan de kwartfinales, meer betaald en hadden zij ook betere werkomstandigheden.

De vrouwen spanden een rechtszaak aan om gelijke betaling af te dwingen, maar verloren die in mei vorig jaar. Ze gingen daarop in hoger beroep.

Desondanks bleven de speelsters in gesprek met de bond, met de gelijke cao tot gevolg. Eerder werd al een akkoord gesloten over betere werkomstandigheden voor de vrouwen, zoals trainingsaccommodaties en hotels.

Mannen krijgen nog wel meer prijzengeld dan vrouwen

De komst van de cao betekent nog niet dat de vrouwen net als de mannen miljoenen gaan verdienen. Een groot deel van de inkomsten van internationals wordt bepaald door het prijzengeld van de toernooien die zij spelen.

De Amerikaanse bond roept de spelers, speelsters en hun belangenbehartigers op om "een manier te vinden om het prijzengeld van WK's eerlijk te verdelen tussen de mannen- en vrouwenploeg". Het prijzengeld bij een WK voor mannen ligt vele malen hoger dan bij het vrouwentoernooi.