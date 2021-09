Pascal Struijk blijft drie duels geschorst na zijn overtreding op Liverpool-speler Harvey Elliott, die zwaar geblesseerd raakte. Het beroep van Leeds United is woensdag afgewezen door de Engelse bond.

"We kunnen bevestigen dat het beroep tegen de rode kaart van Struijk zonder succes was. Pascal zal de wedstrijden tegen Newcastle United, Fulham (League Cup) en West Ham United moeten missen. We onthouden ons verder van commentaar", meldt Leeds in een korte verklaring.

De voormalig jeugdspeler van Ajax kreeg zondag direct rood na een tackle waarbij Elliott zwaar geblesseerd raakte. De achttienjarige speler van Liverpool had een ontwrichte enkel en is inmiddels geopereerd.

Het is nog onduidelijk hoelang Elliott uit de roulatie is, maar hij wordt dit kalenderjaar niet meer op het veld verwacht.

De tackle van Pascal Struijk waarbij Harvey Elliott zwaar geblesseerd raakte. De tackle van Pascal Struijk waarbij Harvey Elliott zwaar geblesseerd raakte. Foto: ANP

Elliott vond rode kaart onterecht

De speler van Liverpool vond dat Struijk geen schorsing verdiende. "Het was niet zijn fout en het was ook geen rode kaart. Het was een bizar ongeluk, zulke dingen gebeuren in het voetbal", zei Elliott een dag na de wedstrijd, die Liverpool met 0-3 won.

Struijk zelf was ontdaan door de ernstige blessure van zijn tegenstander. "Er is iets gebeurd wat ik niemand toewens", schreef de in Antwerpen geboren verdediger. "Mijn gedachten zijn bij jou, Harvey. Het was nooit mijn bedoeling dat dit zou gebeuren."

Bekijk de stand en het programma in de Premier League