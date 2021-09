Het is nog maar de vraag of Donyell Malen woensdag in de basis start bij Borussia Dortmund in de Champions League-wedstrijd tegen Besiktas. De aanvaller is nog geen vaste waarde bij zijn nieuwe ploeg en krijgt van coach Marco Rose de tijd zich aan te passen.

"Donyell is een uitzonderlijk goede voetballer, maar hij moet op fysiek vlak sterker worden", zei Rose dinsdag op de persconferentie voorafgaand aan de wedstrijd in Turkije over de Nederlander.

"We merken wel dat hij zich goed aan de groep heeft aangepast en dat hij in elke wedstrijd die hij speelde ook zijn bijdrage heeft geleverd. We geven Donyell de tijd die hij nodig heeft, maar ondertussen dagen we hem wel uit en moedigen hem daarbij aan."

De 22-jarige Malen, die in de zomer voor 30 miljoen euro de overstap maakte van PSV naar Dortmund, begon dit seizoen in de Bundesliga twee keer in de basis en was twee keer invaller. De Oranje-international wist nog niet te scoren of een assist te geven.

Donyell Malen op de afsluitende training van Borussia Dortmund. Donyell Malen op de afsluitende training van Borussia Dortmund. Foto: AFP

Dortmund groepsgenoot van Ajax

Met of zonder Malen hoopt Dortmund woensdag goed van start te gaan in het nieuwe Champions League-seizoen. De Duitsers, die in dezelfde poule zitten als Ajax en Sporting CP, kregen in de competitie al wel negen goals tegen in vier duels.

"Daar zijn we zeker niet tevreden over", aldus Rose. "Besiktas heeft een team met veel kwaliteit, ze verdedigen agressief en met Miralem Pjanic hebben ze een geweldige speler erbij gehaald. We weten wat we kunnen verwachten."

De wedstrijd tussen Besiktas en Borussia Dortmund in Istanboel begint woensdag om 18.45 uur. Sporting CP en Ajax trappen om 21.00 uur af in het Portugese Lissabon.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Champions League