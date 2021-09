Met de Brit Mark Parsons als nieuwe bondscoach luiden de Oranjevrouwen vrijdag in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië een nieuw tijdperk in. Na ruim vier jaar de vertrouwde stem van Sarina Wiegman gehoord te hebben, hadden de speelsters behoefte aan een frisse impuls. "Het voelt alsof we een hoofdstuk hebben afgesloten."

Kijk eens hoe de Amerikanen denken, zegt Lieke Martens halverwege het telefoongesprek vanuit Zeist. "Zij doen dat heel anders dan wij. Zij denken: wij zijn de beste en niemand verslaat ons op het veld. Wij spreken dat in Nederland nooit zo uit, terwijl we wel de kwaliteiten daarvoor hebben."

Met de Amerikaanse lessen van Parsons willen de Oranjevrouwen de komende jaren de laatste stap naar een hoofdprijs zetten. Hoewel Wiegman Nederland naar de wereldtop bracht, bleef een tastbare beloning uit. Na de mislukte Olympische Spelen van afgelopen zomer en de verloren WK-finale in 2019 vertrok Wiegman met alleen een Europese titel (2017) op zak naar Engeland.

"Sarina is heel belangrijk geweest voor het hele vrouwenvoetbal in Nederland", zegt Martens. "Maar aan de andere kant denk ik dat dit team wel iets nieuws nodig had. Alles staat weer op nul en iedereen moet zich weer laten zien. Dat is gezond. Er nu is veel energie in de groep. Het voelt alsof we een hoofdstuk hebben afgesloten."

Lieke Martens lacht tijdens de eerste training van Mark Parsons als bondscoach van de Oranjevrouwen. Lieke Martens lacht tijdens de eerste training van Mark Parsons als bondscoach van de Oranjevrouwen. Foto: ANP

Parsons tegenpool van Wiegman

De pas 35-jarige Parsons, groot geworden bij de Amerikaanse clubs DC United en Portland Thorns, is in veel opzichten een tegenpool van Wiegman. De Brit verhaalt uitvoerig, terwijl zijn voorganger hard en direct was en weinig woorden nodig had om haar punt te maken.

Parsons hield in de aanloop naar zijn eerste werkdag online al urenlange gesprekken met 32 speelsters, onder wie Sari van Veenendaal. "Het ging vooral over voetbal, maar ook over andere dingen", aldus de keeper.

Ook de mislukte Olympische Spelen van afgelopen zomer, voor Van Veenendaal niet haar meest favoriete gespreksonderwerp, kwamen uitvoerig aan bod. "Hij kijkt vooral naar de toekomst. Maar de Spelen zitten in onze bagage en nu ook in die van hem. Hij moet er iets van meenemen. Daar zullen nog wel wat dingen uitkomen."

Sari van Veenendaal in gesprek met Mark Parsons. Sari van Veenendaal in gesprek met Mark Parsons. Foto: ANP

'Dicht bij Nederlandse voetbalcultuur blijven'

Parsons lichtte op zijn eerste werkdag al een tipje van de sluier op: hij wil met de Oranjevrouwen de tegenstander over het hele veld afjagen. In februari moet de renovatie gestalte hebben gekregen, zo schat hij in. Hij vindt niet dat de Oranjevrouwen hun top al hebben bereikt.

"We hebben heel veel kwaliteiten aan de bal, maar die hebben we niet altijd laten zien", stelt Martens. "Dat begint wel met lef en durf. Als we dat aan ons spel kunnen toevoegen, denk ik dat we iets heel moois kunnen laten zien."

Van Veenendaal: "Maar ik denk dat hij dicht bij de Nederlandse voetbalcultuur blijft. Het is niet zo dat we mooi voetbal hebben gespeeld en daar geen resultaten mee hebben geboekt. Dit spel ligt ons goed. Ik denk wel dat hij iets extra's kan toevoegen."

Mark Parsons stond in het middelpunt van de belangstelling op zijn eerste werkdag bij de Oranjevrouwen. Mark Parsons stond in het middelpunt van de belangstelling op zijn eerste werkdag bij de Oranjevrouwen. Foto: ANP

Lat ligt hoger bij Parsons

Op zijn eerste werkdag legde Parsons de lat hoog voor zijn speelsters. Hij wil Wiegman overtreffen qua prijzen, wat betekent dat de Oranjevrouwen minstens een wereld- of olympische titel moeten veroveren.

Het klonk bij Martens als muziek in de oren. "Ik vind het mooi als een trainer dat zegt, want als speelster wil je ook alleen maar meer bereiken. Hij is superambitieus en ziet veel potentie in deze groep. Die hebben we ook. Ik wil geen coach die denkt: we kunnen het niet meer beter doen."

Parsons maakt vrijdag om 20.45 uur in het Hitachi Capital Mobility Stadion in Groningen zijn debuut als bondscoach van de Oranjevrouwen. Nederland opent dan de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland tegen Tsjechië. Dinsdag volgt een uitwedstrijd tegen IJsland.