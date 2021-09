De KNVB, de Eredivisie CV (ECV) en de Keuken Kampioen Divisie reageren verheugd op het kabinetsbesluit om vanaf 25 september weer uitverkochte stadions toe te staan bij wedstrijden in het betaalde voetbal. Dan mag voor het eerst in anderhalf jaar de capaciteit van de stadions weer volledig worden benut.

"Eindelijk weer een volle bak, waarbij de spelers op het veld maximaal worden aangemoedigd door zoveel mogelijk supporters. Is dat veilig? Ja, de Fieldlab-onderzoeken hebben eerder al uitgewezen dat volle stadions veilig en verantwoord zijn", betogen de drie organisaties in een persverklaring.

Marianne van Leeuwen, de nieuwe directeur betaald voetbal van de KNVB, is heel tevreden over de laatste ontwikkelingen. "Ik werk net twee weken bij de KNVB en ben blij dat ik al mag reageren op dit goede nieuws voor het betaald voetbal", aldus Van Leeuwen.

"Eindelijk is er volop licht aan het einde van de tunnel, na een lange tijd waarin iets wat acht miljoen voetballiefhebbers in Nederland koesteren opeens minder vanzelfsprekend was. Duidelijk is dat er voor en achter de schermen keihard is gewerkt aan de continuïteit van de competities en de terugkeer naar het 'oude normaal'. Nu is het bijna zover, voor alle betrokkenen een superbelangrijke mijlpaal."

'Hebben ons continu aangepast aan de nieuwe realiteit'

De KNVB, de ECV en de Coöperatie Eerste Divisie (CED) benadrukken dat het betaalde voetbal in Nederland een zware periode heeft doorgemaakt. "We komen van ver. Alle clubs en de gehele sector hebben al die tijd keihard moeten knokken. Er is verlies geleden. Er is veel geld geïnvesteerd in het coronaproof maken van de clubs", meldden de organisaties.

"De competities zijn gestaakt. Er is gespeeld voor geheel lege tribunes en daarna voor beperkt publiek, waarbij toeschouwers werden omringd door lege stoeltjes. Er is door iedereen ook massaal getest op het coronavirus. Continu hebben we ons aangepast aan de nieuwe realiteit."

Volgens de drie organisaties zijn de supporters en sponsors al die tijd loyaal gebleven. "Gedreven door clubliefde en de hoop op betere tijden. Met de overheid waren we het niet altijd eens, net als dat die niet altijd blij met het voetbal was. Maar we zijn op een prettige samenwerking uitgekomen die heeft geleid naar het moment dat nu is aangebroken. Hopelijk ligt de pandemie nu echt vooral achter ons en kunnen alle overgebleven sectoren ook zo snel mogelijk volledig van het slot."