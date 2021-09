Feyenoord-trainer Arne Slot was redelijk tevreden na de eerste groepswedstrijd in de Conference League. De Rotterdammers hadden in Israël kansen op de zege tegen Maccabi Haifa, maar het bleef 0-0.

"We hadden kunnen winnen", zei Slot tegen ESPN. "Maar dit is geen eenvoudige tegenstander. Voor Feyenoord is een gelijkspel in een uitwedstrijd een oké resultaat, al hadden we eigenlijk misschien wel recht op meer."

De coach vond dat zijn ploeg vooral na rust goed voor de dag kwam. "In de eerste helft waren we vooral heel slordig aan de bal. Zij speelden in het ouderwetse kerstboomsysteem van Co Adriaanse, 4-3-2-1, en daar gingen we niet altijd goed mee om. In de tweede helft deden we dat veel beter."

"Al me al hebben we de wedstrijd gecontroleerd en amper wat weggegeven. We hebben daarnaast zelf kansen gecreëerd, niet ontzettend veel, maar voor een uitwedstrijd had dit in principe voldoende moeten zijn om een doelpunt te maken. Dat hebben we helaas niet gedaan, maar het is ook heel belangrijk dat je hier niet verliest. Ik denk niet dat veel ploegen bij Maccabi met grote cijfers gaan winnen."

Slot was kritisch op Luis Sinisterra, die volgens de trainer voor rust niet voldoende energie in de wedstrijd legde. "Hij is een ontzettend belangrijke speler en kan het verschil voor ons maken, maar dan moet hij veel agressiever spelen om aan de bal te komen. Dat ging na de rust gelukkig stukken beter. Dan zie je ook meteen hoe gevaarlijk en dreigend hij is."