Leeds United legt zich niet zomaar neer bij een mogelijke schorsing van Pascal Struijk. Volgens Engelse media gaat de club in beroep tegen de schorsing die de Nederlandse verdediger van de tuchtcommissie krijgt wegens zijn rode kaart in het verloren competitieduel met Liverpool.

Struijk werd van het veld gestuurd na een overtreding op Harvey Elliott. Het achttienjarige talent van 'The Reds' liep daarbij een ontwrichte enkel op. Struijk leek met een tackle op het middenveld niet de intentie te hebben om Elliott zwaar te blesseren.

De schade van het ongelukkige incident was echter groot. Elliott verliet het veld per brancard en ging direct door naar het ziekenhuis. Hij werd dinsdag in Londen geopereerd.

De scheidsrechter had de overtreding van Struijk in eerste instantie onbestraft gelaten. Na tussenkomst van de VAR trok hij rood. De 22-jarige speler van Leeds, die in België werd geboren maar Nederlandse ouders heeft, liet via Instagram weten dat het niet de bedoeling was om Elliott zo zwaar te blesseren. Volgens de Liverpool-speler ging het om een "gek incident". Hij liet in Engelse media weten Struijk niets kwalijk te nemen.

De Belgische bondscoach Roberto Martínez zei eerder dit jaar dat Struijk in beeld is bij de 'Rode Duivels'. De verdediger wil echter voorlopig geen beslissing nemen over zijn interlandtoekomst.

Het is nog onduidelijk hoelang het herstel van Elliott gaat duren. Als de Engelse jeugdinternational aan zijn enkel is geopereerd, kan daar pas een inschatting over worden gemaakt.