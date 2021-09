Feyenoord heeft dinsdag geen zege geboekt in de eerste speelronde ooit van het hoofdtoernooi van de Conference League. De Rotterdammers speelden in Israël doelpuntloos gelijk tegen Maccabi Haifa.

De Conference League is dit seizoen nieuw en staat in de hiërarchie onder de Champions League en de Europa League. De UEFA wil meer clubs de kans geven om in de groepsfase van een Europees toernooi te spelen. Feyenoord kwalificeerde zich voor het hoofdtoernooi door drie voorrondes te overleven.

De ploeg van Arne Slot zit in groep E, met naast Maccabi Haifa het Tsjechische Slavia Praag en het Duitse Union Berlin. Die twee ploegen spelen donderdag tegen elkaar in Praag. Dan komen ook AZ (uitduel tegen Randers FC) en Vitesse (uitduel met NS Mura) voor het eerst in actie in de groepsfase.

De Kroaat Stipe Perica schreef dinsdag historie door de allereerste goal in de groepsfase van de Conference League te maken. De aanvaller van Maccabi Tel Aviv tekende voor de openingstreffer van zijn ploeg in het thuisduel met FC Alashkert uit Armenië (4-1-zege).

Het was 28 graden in Haifa, waardoor er in elke helft een drinkpauze was.

Kansen voor Linssen in eerste helft

Het hoofdtoernooi van het eerste seizoen van de Conference League begint eigenlijk pas donderdag, maar dan is de joodse feestdag Jom Kipoer. Het openingsduel van Feyenoord in Israël werd daarom twee dagen naar voren gehaald.

De Rotterdammers begonnen zonder Alireza Jahanbakhsh in het warme en sfeervolle Sammy Ofer Stadium in Haifa. De aanvaller bleef in Nederland vanwege de spanningen tussen zijn vaderland en Israël. Als Jahanbakhsh tegen Maccabi Haifa zou spelen, dreigde hij niet meer voor zijn nationale ploeg te mogen uitkomen.

Met Jens Toornstra als hangende rechtsbuiten startte Feyenoord prima. De aanvoerder gaf in de tweede minuut een goede voorzet, waar Bryan Linssen net niet bij kon. Vervolgens ontspon zich een open eerste helft, met kansen voor beide ploegen.

Na twintig minuten kreeg Linssen de eerste echt grote mogelijkheid, maar de inzet van de spits werd knap gered door de Amerikaanse Maccabi-keeper Joshua Cohen. Vlak daarna raakte de geboren Hagenaar Tjaronn Chery (onder meer voormalig ADO Den Haag- en FC Groningen-speler) aan de andere kant de lat. In het laatste kwartier voor rust kreeg Feyenoord het lastig en miste Din David nog een prima kans namens de thuisploeg.

Er zaten flink wat fans in het Sammy Ofer Stadium.

Dessers debuteert bij Feyenoord

Feyenoord begon uitstekend aan de tweede helft en drukte Maccabi Haifa ver terug op eigen helft. De Israëliërs kwamen amper nog aan de bal, maar Feyenoord wist het grote overwicht ondanks mogelijkheden voor Guus Til en Linssen niet om te zetten in een doelpunt.

Maccabi wisselde na een uur drie keer en hield vervolgens wat makkelijker stand. Spits Cyriel Dessers maakte een kwartier voor tijd zijn debuut bij Feyenoord, maar de huurling van KRC Genk kwam niet in de buurt van een goal. De ploeg van Slot moest in de slotfase zelfs meer vrezen voor een tegentreffer, maar het bleef 0-0.