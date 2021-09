Champions League

Acht wedstrijden

18.45 uur:

Sevilla-Salzburg

Young Boys-United

Van de Beek basis

21.00 uur:

Barcelona-Bayern

Chelsea-Zenit

Goedendag en welkom in ons liveblog. We houden je op de hoogte van alle wedstrijden van deze dinsdag in de groepsfase van de Champions League. Veel plezier!