Barcelona-Bayern ·

Koeman gaat door: "De teleurstelling overheerst. We hebben voorin nogal wat problemen, waardoor de keuzes heel erg beperkt zijn. We missen wat snelheid. Hun bank was een stukje sterker dan onze. Dat spreekt allemaal voor zich. Aan de ene kant moet je accepteren dat het gat met club zoals Bayern groter wordt. Aan de andere kant wil je dat juist niet. We hebben op dit moment te weinig spelers van het allerhoogste niveau."