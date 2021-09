Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) hebben dinsdag definitief groen licht gegeven voor de terugkeer van volle voetbalstadions in Nederland. Dat betekent dat Willem II-PSV op zaterdag 25 september de eerste Eredivisie-wedstrijd met maximale capaciteit in ruim anderhalf jaar tijd kan zijn.

"Een volle Kuip, heerlijk!", zei De Jonge, die zelf Feyenoord-supporter is, tijdens de persconferentie. "De voetbalstadions maken al maanden gebruik van de coronatoegangsbewijzen. Daar zijn geen klachten over. En hossen mag binnenkort dus ook weer."

De aankondiging over de volle stadions maakt deel uit van een reeks versoepelingen die het demissionaire kabinet dinsdag aankondigde. Zo verdwijnt de anderhalvemeterregel en mogen nachtclubs onder voorwaarden weer open.

Toeschouwers die wedstrijden in de Eredivisie willen bezoeken moeten nog wel een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatestuitslag overleggen. In de afgelopen maanden gebeurde dat ook al. Het kabinet riep de clubs eerder nog wel op om er voor te zorgen dat toeschouwers afstand konden houden, maar dat advies vervalt dus ook.

Eerste Eredivisie-duels met volle stadions 25 sept. 16.30: Willem II-PSV

25 sept. 18.45: Ajax-FC Groningen

25 sept. 18.45: Vitesse-Fortuna Sittard

25 sept. 21.00: Feyenoord-NEC Nijmegen

25 sept. 21.00: FC Utrecht-PEC Zwolle

26 sept. 12.15: Sparta Rotterdam-SC Cambuur

26 sept. 14.30: AZ-Go Ahead Eagles

26 sept. 14.30: sc Heerenveen-FC Twente

26 sept. 16.45: Heracles Almelo-RKC Waalwijk

Speelronde 7 voor het eerst met volle stadions

Speelronde 7 wordt de eerste speelronde van het seizoen waarin de clubs de volledige capaciteit van hun stadion mogen benutten. Op 25 september staan ook onder meer Ajax-FC Groningen en Feyenoord-NEC op het programma.

De laatste keer dat er wedstrijden in volle stadions werden afgewerkt was op 8 maart 2020. Tijdens de komende twee speelrondes in de Eredivisie zullen de stadions nog voor maximaal 67 procent gevuld zijn.

Afgelopen seizoen werd het grootste deel van de wedstrijden in lege stadions gespeeld. Alleen in de eerste weken en in de laatste week van het seizoen werden beperkte aantallen toeschouwers toegelaten.