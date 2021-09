Lieke Martens voelde zich dagenlang schuldig na haar gemiste strafschop tegen de Verenigde Staten in de kwartfinales van de Olympische Spelen in Tokio. Ruim een maand na dato zegt de linksbuiten van de Oranjevrouwen de dreun verwerkt te hebben.

"Ik heb er echt van wakker gelegen, het heeft me ontzettend geraakt. We waren zo dichtbij. Dit was echt het moment om Amerika te verslaan en dat is helaas niet gelukt. Ik was er liever kansloos vanaf gegaan dan zo. Het was pijnlijk."

Ook ruim een maand na dato is de pijn bij Martens nog hoorbaar als ze over haar gemiste strafschop in Yokohama spreekt. Wat de kroon op het werk van de afzwaaiende bondscoach Sarina Wiegman had moeten worden, eindigde op 30 juli in een deceptie.

Martens kreeg in de tachtigste minuut bij een 2-2 stand de uitgelezen mogelijkheid om af te rekenen met angstgegner de VS, die in 2019 de WK-titel nog won ten koste van de toen kansloze Oranjevrouwen.

Maar de inzet in de rechterhoek van de doorgaans zo betrouwbare nemer werd gestopt door de Amerikaanse Alyssa Naeher. Nederland verloor de daaropvolgende penaltyreeks en zag zijn olympische verblijf stranden in de kwartfinales.

Martens was na afloop zwaar aangeslagen. Na een verplicht nummertje bij de NOS verdween de sterspeler van de Oranjevrouwen gedesillusioneerd in de kleedkamer, zonder ook maar een woord te zeggen.

'Zou 'm nooit meer zo schieten'

Ruim een maand later, bij de terugkeer van de Oranjevrouwen in Zeist, spreekt Martens voor het eerst uitgebreider over de gemiste penalty. Ook nu ze de dreun naar eigen zeggen in haar woonplaats Barcelona heeft verwerkt, voelt het nog alsof ze haar team in de steek heeft gelaten.

"Ik neem het mezelf nog steeds heel erg kwalijk. Ik neem alle verantwoordelijkheid voor die penalty. Ik had de moed om erachter te staan, maar hij was gewoon heel slecht ingeschoten. Ik zou 'm nooit meer zo schieten."

"Maar uiteindelijk hebben we nog kansen gehad en de penaltyreeks ook verloren", vervolgt Martens. "Je kunt wel heel makkelijk naar één persoon wijzen. Ik dacht ook vrij snel: ik heb ook goede dingen laten zien. Uiteindelijk faal je als heel team en niet alleen ik met die penalty. En we moeten toch weer door. Ik kan wel blijven balen, maar daar help ik mezelf niet mee."

'Het voelt alsof we een hoofdstuk hebben afgesloten'

Met de nieuwe bondscoach Mark Parsons is een nieuw tijdperk aangebroken voor de Oranjevrouwen. De Brit stond maandag voor het eerst voor de groep en moet na 4,5 jaar Wiegman doen vergeten in Zeist.

"Het voelt inderdaad alsof we een hoofdstuk hebben afgesloten", aldus Martens. "We hebben de Olympische Spelen teleurstellend afgesloten, maar je weet dat je in voetbal nieuwe kansen krijgt."

De Oranjevrouwen spelen vrijdag de eerste interland onder Parsons. Nederland opent dan de kwalificatiereeks voor het WK van 2023 met een thuiswedstrijd tegen Tsjechië (aftrap om 20.45 uur in Groningen). Volgende week dinsdag volgt een uitwedstrijd tegen IJsland.