ADO Den Haag heeft maandag opnieuw drie punten in mindering gekregen van de KNVB. De Keuken Kampioen Divisie-club is direct in beroep gegaan, net als bij de eerste keer.

ADO kampt al langere tijd met grote financiële problemen. De gedegradeerde club moest uiterlijk vrijdag een garantstelling van 5 miljoen euro kunnen overleggen aan de KNVB, maar dat is niet gelukt.

ADO kreeg in augustus al drie punten in mindering omdat de begroting niet op orde was. Ook tegen dat besluit zijn de Hagenaars in beroep gegaan. Mocht ADO in de toekomst een derde straf krijgen, dan kan de KNVB de proflicentie intrekken.

De voetbalbond laat dinsdag weten dat het tweede aangetekende beroep door ADO wordt behandeld "binnen de lopende beroepsprocedure tegen het eerdere besluit van de licentiecommissie, waarin ADO voor het eerst drie punten in mindering opgelegd kreeg".

De tweevoudig landskampioen verkeert sinds begin dit jaar in financiële nood. ADO heeft op korte termijn een nieuwe geldschieter nodig om de schulden te kunnen wegwerken. Het is niet duidelijk hoe groot de schuldenlast van de club uit Den Haag is.

ADO Den Haag staat momenteel vierde in de Keuken Kampioen Divisie, met tien punten na zes wedstrijden. Mocht ADO daadwerkelijk zes punten in mindering krijgen, dan zakt de club naar de negentiende plaats.

