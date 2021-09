Feyenoord begint dinsdag in de Conference League-wedstrijd tegen Maccabi Haifa met Fredrik Aursnes op het middenveld en Jens Toornstra als aanvaller. Marcos Senesi is weer fit en start ook in de basis.

Opstelling Maccabi Haifa Cohen; Menachem, Planic, Arad, Meir; Mohamed, Jaber, Jose Rodríguez; Abu Fani, Chery, David

Opstelling Feyenoord Bijlow; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra

Feyenoord-coach Arne Slot kan in Israël geen beroep doen op Alireza Jahanbakhsh. Zijn plek voorin wordt ingenomen door Toornstra, die normaal op het middenveld speelt. Door de wijziging is er ook een basisplaats voor Aursnes.

Senesi was de laatste wedstrijden van Feyenoord afwezig door een liesblessure, maar keert dinsdag weer terug in de basis van Slot. Ramon Hendriks, die Senesi verving, verhuist weer naar de bank. Ook aanwinst Cyriel Dessers zit op de bank.

Het was al duidelijk dat Feyenoord tegen Maccabi niet kon beschikken over Jahanbakhsh. De aanvaller uit Iran is thuisgelaten vanwege de spanningen tussen zijn vaderland en Israël. Als Jahanbakhsh tegen de ploeg uit Israël zou spelen, dreigde hij niet meer voor zijn nationale ploeg te mogen uitkomen.

Duel is verplaatst vanwege feestdag

De wedstrijd tussen Maccabi Haifa en Feyenoord begint dinsdag om 16.30 uur (Nederlandse tijd) en staat onder leiding van de Italiaanse scheidsrechter Fabio Maresca.

Vanwege de joodse feestdag Jom Kipoer wordt de wedstrijd niet op donderdag gespeeld, de dag waarop de andere duels in de Conference League worden afgewerkt. In dezelfde poule neemt Slavia Praag het dan op tegen Union Berlin.

AZ speelt donderdag in de Conference League tegen het Deense Randers FC, terwijl Vitesse op bezoek gaat bij het Sloveense NS Mura.