Terwijl spelers en trainers al jarenlang klagen over een te groot aantal wedstrijden, lanceert de UEFA dit jaar doodleuk een nieuwe competitie. De Conference League, waarvan donderdag de eerste volledige speelronde wordt afgewerkt, moet Europees voetbal voor elke club, speler en fan reëel maken.

Dinsdag werden de eerste twee duels in de nieuwe competitie al gespeeld. Nederlandse voetbalfans zagen hoe Feyenoord in Israël met 0-0 gelijkspeelde tegen Maccabi Haifa. Maar 100 kilometer verderop werd voetbalhistorie geschreven.

Het was namelijk de eerste keer dat een club uit Armenië een wedstrijd in het hoofdtoernooi van een Europees toernooi speelde. Alashkert had de eer en ging met 4-1 onderuit tegen Maccabi Tel Aviv.

Het drie miljoen inwoners tellende Armenië, een land in de Kaukasus ten oosten van Turkije en ten noorden van Iran, is niet het enige land dat deze week voor het eerst een club in een Europees hoofdtoernooi heeft. Ook Gibraltar (Lincoln Red Imps) en Estland (Flora Tallinn) maken donderdag hun debuut.

Feyenoord gaat de boeken in als de eerste Nederlandse club ooit in de Conference League. Feyenoord gaat de boeken in als de eerste Nederlandse club ooit in de Conference League. Foto: Getty Images

'Fans in heel Europa kunnen dromen van buitenlandse duels'

Het was precies wat de UEFA voor ogen had, toen in 2018 werd besloten tot de oprichting van de derde Europese clubcompetitie. "Voetbal is geen sport van de elite, niet alleen voor de rijken. Het is de sport van iedereen", sprak UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin eind augustus bij de loting voor de groepsfase.

Vanuit Nederland gingen daar Feyenoord, AZ en Vitesse in de koker en ook Europese topclubs als Tottenham Hotspur en AS Roma doen mee in de eerste editie van de Conference League. Maar het is toch vooral de competitie van de clubs uit de kleine voetballanden. Naast het al eerder genoemde Gibraltar, Armenië en Estland zijn clubs uit Kazachstan, Slovenië, Cyprus, Azerbeidzjan en Finland in de groepsfase actief.

"In deze competitie kan iedereen tegen iedereen spelen", wilde Ceferin maar zeggen. "Clubs uit kleine landen kunnen het opnemen tegen topteams. De Conference League is er voor clubs die geen realistische kans hebben om in de Champions League of Europa League te spelen. Spelers en fans in heel Europa kunnen nu dromen van buitenlandse wedstrijden."

UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin met de beker van de Conference League. UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin met de beker van de Conference League. Foto: Getty

Conference League heeft vergelijkbare allure als CL en EL

De Conference League heeft alle toeters en bellen die de grotere twee Europese toernooien ook hebben. Van een bombastische hymne die bij elk duel gespeeld wordt als de spelers het veld op komen tot de uniforme UEFA-beplakkingen in de stadions en de wit-groene wedstrijdbal.

De winnaar van de finale, die in mei in de Albanese hoofdstad Tirana wordt gespeeld, ontvangt een enorme beker. Dankzij grote sponsors als adidas, Visa, Vodafone, Toyota en LG krijgen alle clubs die zich plaatsen voor de groepsfase 2,94 miljoen euro aan startgeld.

Al die randvoorwaarden geven het nieuwe toernooi de allure van een echte Europese competitie. Clubs uit kleine voetballanden kunnen zo hun sportieve droom waarmaken, zo ondervond Lincoln Red Imps al.

De Le Coq Arena zal donderdag voor het eerst het decor zijn van een Europese groepswedstrijd in Estland. Flora Tallinn neemt het dan op tegen AA Gent uit België. De Le Coq Arena zal donderdag voor het eerst het decor zijn van een Europese groepswedstrijd in Estland. Flora Tallinn neemt het dan op tegen AA Gent uit België. Foto: Getty

'Het is een grote stap voor de club en voor heel Gibraltar'

De landskampioen van de 35.000 inwoners tellende ministaat Gibraltar was in de play-offs te sterk voor Riga FC uit Letland en plaatste zich zo voor de groepsfase. Het leidde tot dolle taferelen in het Victoria Stadion, dat plaats biedt aan slechts tweeduizend toeschouwers.

"In de laatste vijf minuten durfde ik niet meer te kijken van de spanning, ik heb mezelf opgesloten in de kleedkamer", vertelt clubvoorzitter Dylan Viagas. "En nu zijn we nog steeds in de zevende hemel. Velen van ons geloofden niet dat we zo ver zouden komen. Het is een grote stap voor de club en voor heel Gibraltar."

De plaatsing voor de nieuwe competitie leidde tot zelden vertoonde taferelen bij het bescheiden clubje. "De laatste tien jaar hebben we niet zo veel publiek gehad als in de play-offs en dat ondanks alle coronarestricties", geniet Viagas nog na. "De fans hebben ons er echt doorheen gesleept."

In de groepsfase neemt Red Imps het op tegen PAOK uit Griekenland, het Deense FC Kopenhagen en Slovan Bratislava uit Slowakije. Genieten van de Europese duels staat voor de ploeg uit Gibraltar voorop.

"We maken ons geen illusies, elke loting was zwaar geweest voor ons", zegt de voorzitter. "We gaan van elk moment genieten en doen gewoon ons best."