Drie jaar na het droomseizoen 2018/2019 wil Ajax eindelijk weer eens overwinteren in de Champions League. In een groep met Borussia Dortmund, Sporting CP en Besiktas lijkt dat niet onmogelijk, zeker op basis van de waarde van de selectie (1), de ervaring in het miljoenenbal (2) én de slagkracht op de transfermarkt (3).

1. Ajax-selectie bijna drie keer meer waard dan die van Besiktas

Het is een unicum deze eeuw: Ajax dat in de zomer geen basisspeler kwijtraakt. Zelfs de in de etalage gezette Nicolás Tagliafico en David Neres vonden geen nieuwe club, terwijl er met Steven Berghuis wel een potentiële basisspeler bij kwam. Het gevolg is dat de Ajax-selectie breder is dan vorig jaar én door - door de ontwikkeling van Jurriën Timber en vooral Ryan Gravenberch - ook meer waard is.

De gerenommeerde website Transfermarkt.com schat de totale waarde van de Ajax-selectie op 343 miljoen euro, waar dat een jaar geleden nog op 272 miljoen euro stokte. Gravenberch is met 33 miljoen euro de hoogst ingeschaalde speler, gevolgd door André Onana (30 miljoen euro), die door zijn dopingschorsing pas in november weer inzetbaar is.

De selectie van Borussia Dortmund (566 miljoen euro) wordt hoger ingeschaald dan Ajax. De Duitse club heeft met Erling Haaland (130 miljoen euro), Jude Bellingham (55 miljoen euro) en Raphaël Guerreiro (40 miljoen euro) de drie waardevolste spelers van groep C in de gelederen.

Waardevolste spelers Ajax volgens Transfermarkt.com 1. Ryan Gravenberch - 33 miljoen euro

2. André Onana - 30 miljoen euro

3. Sébastien Haller - 27 miljoen euro

3. David Neres - 27 miljoen euro

5. Antony - 25 miljoen euro

6. Lisandro Martínez - 23 miljoen euro

De selecties van Sporting CP (191 miljoen euro) en Besiktas (127 miljoen euro) leggen het in waarde wel af tegen Ajax. De van Paris Saint-Germain gehuurde Pablo Sarabia (25 miljoen euro) is in waarde de beste speler van de Portugese kampioen, terwijl de nummer twee op de lijst, Pedro Gonçalves (22 miljoen euro), door een blessure woensdagavond niet inzetbaar is tegen de Amsterdammers.

Bij Besiktas is de van FC Barcelona overgenomen Miralem Pjanic (20 miljoen euro) de waardevolste speler, gevolgd door Rachid Ghezzal (12 miljoen euro) en Cyle Larin (11 miljoen euro).

Manchester City heeft op papier de sterkste Champions League-selectie met een totale waarde van 1,04 miljard euro en Kevin de Bruyne (100 miljoen euro) als uithangbord. PSG-aanvaller Kylian Mbappé wordt met 160 miljoen euro het hoogst ingeschaald.

Waardevolste CL-selecties volgens Transfermarkt.com 1. Manchester City - 1,04 miljard euro

2. Paris Saint-Germain - 998 miljoen euro

3. Manchester United - 937 miljoen euro

4. Chelsea - 883 miljoen euro

5. Liverpool - 880 miljoen euro

12. Borussia Dortmund - 566 miljoen euro

17. Ajax - 343 miljoen euro

23. Sporting CP - 191 miljoen euro

29. Besiktas - 127 miljoen euro

32. FC Sheriff Tiraspol - 12 miljoen euro

De waarde van Ryan Gravenberch wordt geschat op 33 miljoen euro. De waarde van Ryan Gravenberch wordt geschat op 33 miljoen euro. Foto: Getty Images

2. Ajax qua CL-ervaring vergelijkbaar met Besiktas

Van de belangrijke krachten van de Ajax-selectie die in het seizoen 2018/2019 doordrong tot de laatste vier in de Champions League zijn nog zes spelers over: Onana, Tagliafico, Neres, Noussair Mazraoui, Daley Blind en Dusan Tadic. Mede daardoor heeft trainer Erik ten Hag aardig wat Champions League-ervaring in de ploeg. Veel meer dan Sporting CP en Besiktas.

Met 48 wedstrijden (waarvan 12 bij Mancester United) is Blind de speler met de meeste Champions League-ervaring. Daarachter komen Tadic (24) en Onana (24). Alles bij elkaar is de Ajax-selectie goed voor 249 duels in het miljoenenbal.

De selectie van Borussia Dortmund is het meest ervaren in groep C met een totaal van 550 Champions League-wedstrijden. Mats Hummels (68), Axel Witsel (59) en Marco Reus (50) hebben meer Champions League-wedstrijden in de benen dan Blind.

Ajax-spelers met meeste CL-wedstrijden 1. Daley Blind - 48 wedstrijden

2. Dusan Tadic - 24 wedstrijden

2. André Onana - 24 wedstrijden

4. Nicolás Tagliafico - 22 wedstrijden

5. Noussair Mazraroui - 20 wedstrijden

Opvallend is dat Hummels alleen al meer Champions League-ervaring heeft dan de gehele selectie van Sporting CP in totaal. Het keurkorps van trainer Rúben Amorim speelde alles bij elkaar 64 Champions League-wedstrijden en bijna de helft daarvan (31) staat op naam van Sarabia. Rechtsback Luís Neto (12) is de nummer twee op de lijst, gevolgd door centrale verdediger Sebastián Coates (11), die het treffen met Ajax in Lissabon mist door een schorsing.

De selectie van Besiktas is qua Champions League-ervaring (259 wedstrijden) vergelijkbaar met Ajax, al is dat vooral te danken aan de tachtig duels van Pjanic.

De Braziliaanse middenvelder Alex Teixeira (41) en de Kroatische verdediger Domogaj Vida (24) - die ze bij Ajax ook kennen als de "knipoog Kroaat" - volgen op flinke afstand van de oud-speler van FC Barcelona, Juventus, AS Roma en Olympique Lyon.

Meest ervaren spelers dit CL-seizoen 1. Cristiano Ronaldo (Manchester United) - 177 wedstrijden

2. Lionel Messi (PSG) - 149 wedstrijden

3. Karim Benzema (Real Madrid) - 130 wedstrijden

4. Sergio Ramos (PSG) - 129 wedstrijden

5. Thomas Müller (Bayern München) - 125 wedstrijden

Davy Klaassen en Daley Blind maakten in 2011 tegen Olympique Lyon hun Champions League-debuut. Davy Klaassen en Daley Blind maakten in 2011 tegen Olympique Lyon hun Champions League-debuut. Foto: Pro Shots

3. Ajax heeft meer slagkracht op transfermarkt dan Sporting en Besiktas

De 16 miljoen euro voor Miralem Sulejmani in 2008 staat ertussen, maar verder bestaat de top tien duurste Ajax-aankopen louter uit transfer van de laatste vier jaar. Op nummer één de 22,5 miljoen euro die de club begin dit jaar neertelde voor Sébastien Haller.

Het zegt veel over de transformatie van Ajax in de laatste jaren. De club koopt in een ander segment dan de rest van de Eredivisie, ook in de hoop op Champions League-succes.

Qua transferuitgaven redt de Champions League-winnaar van 1995 het alleen niet tegen Borussia Dortmund, waar Donyell Malen met 30 miljoen euro de duurste aankoop is van 2021. Het clubrecord is de 35 miljoen euro die de Duitsers in 2106 voor Ousmane Dembélé betaalden.

Sporting heeft beduidend minder slagkracht op de transfermarkt dan Ajax. Aanvaller Paulinho (16 miljoen euro) is de duurste aankoop van de Portugezen in 2021 en dat is ook het transferrecord. Bas Dost (12 miljoen euro in 2016) staat tweede op de lijst.

Ook bij Besiktas liggen de transfercijfers lager dan bij Ajax. Ghezzal, die voor 3 miljoen euro overkwam Leicester City, is de duurste aankoop van de Turken dit jaar. Demba Ba (12 miljoen euro in 2015) is de enige spelers waar Besiktas ooit meer dan 10 miljoen euro voor betaalde.