Everton heeft zich maandag naast Manchester United, Chelsea en Liverpool aan kop genesteld in de Premier League. De ploeg van trainer Rafael Benítez had dat te danken aan zes goede minuten in de thuiswedstrijd tegen Burnley: 3-1.

Everton leek achterop te raken toen het acht minuten na rust via een treffer van Ben Mee op achterstand kwam. De aanvoerder van Burnley kopte raak op aangeven van voormalig AZ-speler Jóhann Berg Gudmundsson.

Dat de thuisploeg alsnog won, had het te danken aan een uitstekende fase tussen de 60e en 66e minuut. Met drie goals werd de 0-1-achterstand omgebogen in een 3-1-voorsprong.

Michael Keane zorgde eerst met het hoofd voor de gelijkmaker. Het werd 2-1 door een mooi schot van Andros Townsend, die bij de 1-1 goed was voor de assist. Weer een paar minuten later maakte Demarai Gray er na een fraai uitgespeelde aanval 3-1 van.

Van de vier koplopers, die na vier duels tien punten hebben verzameld, beschikt Everton met +6 over het minste doelsaldo. Manchester United, Chelsea en Liverpool hebben een doelsaldo van +8. Op basis van meest gemaakte doelpunten staat Manchester United bovenaan.

Burnley wacht nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen en staat achttiende. Erik Pieters, bezig aan zijn derde seizoen bij de club, bleef uit bij Everton de hele wedstrijd op de bank.

