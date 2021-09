Jong AZ heeft maandag de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie weer overgenomen van Excelsior. De beloftenploeg uit Alkmaar won maandag de inhaalwedstrijd tegen De Graafschap thuis met 2-1. NAC Breda ging met 6-3 hard onderuit bij Jong Ajax.

Jong AZ, dat in tegenstelling tot een aantal andere ploegen tijdens de interlandweek niet in actie was gekomen, kwam al na een kwartier spelen op voorsprong. Peer Koopmeiners, broer van Oranje-international Teun, scoorde met een geplaatst schot.

De Graafschap, vooraf bestempeld als een van de grote titelkandidaten, trok de stand vroeg in de tweede helft via Elmo Lieftink gelijk. Toch was het Yusuf Barasi die Jong AZ na een uur spelen de vijfde overwinning van het seizoen bezorgde.

De Alkmaarders herstellen zich daarmee van de thuisnederlaag tegen Jong FC Utrecht, waardoor ze afgelopen weekend de eerste plaats verspeelden aan Excelsior. De ploeg van trainer Maarten Martens heeft nu een voorsprong van twee punten op de Rotterdammers. De Graafschap staat teleurstellend zevende.

De spelers van NAC Breda treuren terwijl Youri Regeer de 5-1 van Jong Ajax viert. De spelers van NAC Breda treuren terwijl Youri Regeer de 5-1 van Jong Ajax viert. Foto: Pro Shots

NAC zakt na ruime nederlaag naar zestiende plaats

NAC kreeg na de toch al stroeve competitiestart een nieuwe tik te verwerken. Op de Toekomst incasseerde de ploeg van trainer Edwin de Graaf maar liefst zes doelpunten tegen Jong Ajax, dat ook pas één van de eerst vijf wedstrijden had gewonnen: 6-3.

Ralf Seuntjens hielp NAC weliswaar al na twee minuten aan een voorsprong, maar binnen een half uur boog de thuisploeg de achterstand via Danilo, Kenneth Taylor, Victor Jensen en Youri Baas om in een 4-1-voorsprong. Ook een prachtige vrije trap van Thom Haye kon na rust de pijn van NAC, dat slechts zestiende staat, niet verzachten.

Jong FC Utrecht klom verrassend naar de derde plaats door thuis met 2-1 te winnen van Jong PSV. FC Eindhoven won de derby tegen Helmond Sport met 3-2 en FC Volendam tegen Roda JC eindigde in 2-2.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Keuken Kampioen Divisie