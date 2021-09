AC Milan heeft de Italiaanse voetbalbond maandagavond opgeroepen een onderzoek in te stellen naar het gedrag van Lazio-supporters jegens Tiémoué Bakayoko. De middenvelder van de Milanezen schijnt zondag racistisch bejegend te zijn.

"We hebben een officiële klacht ingediend", meldt Milan, dat de thuiswedstrijd met 2-0 won, in een korte verklaring. "We willen dat er duidelijkheid komt over wat er precies is voorgevallen."

Bakayoko kwam na een uur in het veld en viel even later geblesseerd uit. De 27-jarige huurling van Chelsea zegt veel verwensingen naar zijn hoofd te hebben gehad in de korte tijd dat hij op het veld stond.

"Aan de Lazio-fans en hun racistische geschreeuw naar mij en mijn 'broeder' Franck Kessié: wij zijn sterk en trots op onze huidskleur", schreef hij eerder op de dag op Instagram. "Ik heb het volste vertrouwen in mijn club dat de daders geïdentificeerd zullen worden."

Milan won de wedstrijd mede dankzij een doelpunt van Zlatan Ibrahimovic, die na vier maanden blessureleed zijn rentree maakte en net als Bakayoko was ingevallen. Voor rust had Rafael Leão de openingstreffer gemaakt voor de club die na drie speelrondes net als AS Roma en Napoli nog foutloos is.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Serie A