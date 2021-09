Mark Parsons heeft geen moment getwijfeld om de succesvolle Sarina Wiegman op te volgen als bondscoach van de Oranjevrouwen. In tegenstelling tot veel andere coaches stond de Brit wél te springen toen hij een telefoontje uit Nederland kreeg.

Parsons wil maandag op zijn eerste dag als bondscoach van de Oranjevrouwen graag een metafoor gebruiken als hem gevraagd wordt waarom hij het wel aandurfde om het roer van Wiegman over te nemen. Hij heeft net een uur lang geobserveerd op het trainingsveld in Zeist, waar achttien speelsters een uitlooptraining afwerkten.

"Als de verkoopprijs op het hoogste punt is, is het wellicht dom om een nieuw huis te kopen", zegt Parsons. "Sommigen denken dat dit team zich ook op het hoogste punt bevindt, dus waarom zou je dan bondscoach willen worden? Maar hoe ziet 'het huis' er van binnen uit? Zijn de badkamer, de keuken, de huiskamer en alle andere ruimtes ook zo goed?"

"Ik vroeg me als voetbalcoach af of er nog vechtlust in de groep zit", vervolgt hij. "Geloven ze dat er meer in zit? Na alle antwoorden gehoord te hebben, dacht ik: oké, dit is opwindend, haal me naar Nederland. Dit is precies wat ik wilde."

Liefst negen maanden had de KNVB nodig in de stroeve zoektocht naar een opvolger van Wiegman. KNVB-directeur Jan-Dirk van der Zee liet weten dat weinig mannencoaches stonden te springen om het Haagse icoon op te volgen. Wiegman leidde de Oranjevrouwen naar de wereldtop: in 2017 werd de Europese titel veroverd en in 2019 de WK-finale tegen de Verenigde Staten verloren.

"Dit team heeft inderdaad veel succes gehad. Ik denk dat veel mensen deze baan pas wilden overnemen na degene na Sarina", vat Parsons, die in mei werd aangesteld, het sentiment samen. "Maar ik ben altijd het tegenovergestelde geweest. Ik denk dat ik me oncomfortabel had gevoeld als ik niet in deze positie had gezeten."

Sarina Wiegman zwaaide op de Olympische Spelen in Tokio na ruim vier jaar af als bondscoach van de Oranjevrouwen. Foto: Pro Shots

Parsons maakte naam in VS

De 35-jarige Parsons is altijd tegen de stroom in gegaan. Na een bescheiden loopbaan als middenvelder werd hij op achttienjarige leeftijd jeugdtrainer bij Chelsea. In 2012 vertrok hij naar de Verenigde Staten om daar trainer te worden van DC United, de club uit de hoofdstad Washington.

Bij zijn volgende club, Portland Thorns, maakte de Brit pas echt naam in het vrouwenvoetbal. Hij werd in zijn debuutseizoen in 2016 uitgeroepen tot trainer van het jaar in de National Women's Soccer League, de hoogste divisie, en leidde zijn ploeg een jaar later naar het kampioenschap.

"Portland is met 25.000 fans de grootste club in het vrouwenvoetbal. Als je de verkeerde kant op kijkt of een verkeerde pass geeft, dan krijg je dat te horen. Dat was toen al een grote uitdaging. Toen ik bij DC kwam, vroeg iedereen zich af wie ik was. Ik kwam uit het niets, maar we hadden wel direct succes."

Mark Parsons praat de groep toe tijdens op zijn eerste dag als bondscoach van de Oranjevrouwen. Foto: Pro Shots

'Mooi hoe kwetsbaar de speelsters zich opstelden'

Ook bij de Oranjevrouwen komt Parsons als een relatief onbekende binnen: een groot deel van de speelsters kende de Brit niet. In de aanloop naar zijn eerste trainingsdag sprak hij met liefst 32 speelsters via Teams om kennis te maken. Bovendien keek hij van alle speelsters ook nog drie wedstrijden terug.

"Ik vond het mooi om te zien hoe open en eerlijk de speelsters waren in de gesprekken, maar ook hoe kwetsbaar ze zich opstelden", aldus de coach. "Dat was ook mijn doel. Ik heb ze wat vragen gesteld over hunzelf en het team."

Parsons is niet van plan om het roer rigoureus om te gooien, ook al kondigde hij aan dat er in oktober voor het eerst veranderingen te zien zullen zijn. "De groep heeft een eigen identiteit en is erg succesvol geweest. Als ik een totaal andere manier van denken had, was ik hier waarschijnlijk niet geweest."

Niettemin legt Parsons de lat hoog bij de Oranjevrouwen, die vrijdag aan de WK-kwalificatiereeks beginnen met een thuiswedstrijd tegen Tsjechië. "Dit team heeft veel bereikt. Maar ik wil met dit team verder groeien. Ik wil proberen om met dit team meer te bereiken dan ooit bereikt is."