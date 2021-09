Liverpool-talent Harvey Elliott vindt dat de zware blessure die hij zondag opliep in de uitwedstrijd tegen Leeds United niet de schuld is van de Nederlandse verdediger Pascal Struijk. Volgens de achttienjarige middenvelder was er sprake van een "bizar ongeluk".

Struijk tackelde Elliott na een uur spelen rond de middenlijn in een poging de bal te veroveren. Daarbij bleef Elliott lelijk haken, waardoor zijn enkel ontwricht raakte en hij per brancard van het veld moest.

Hoewel de scheidsrechter het moment in eerste instantie niet als een overtreding beoordeelde, greep de VAR in, waarna Struijk alsnog met rood moest inrukken. De Engelse voetbalbond FA gaat de beelden bestuderen en beraadt zich vervolgens over een eventuele schorsing.

Als het aan Elliott ligt, blijft een straf voor de verdediger van Leeds United uit. "Het was niet zijn fout en het was ook geen rode kaart", schrijft de Engelsman maandag op Instagram. "Het was een bizar ongeluk; zulke dingen gebeuren in het voetbal. Ik kom sterker terug. Bedankt voor alle steun."

Struijk liet eerder op de dag al via hetzelfde platform weten erg geschrokken te zijn. "Er is iets gebeurd wat ik niemand toewens", schreef de in Antwerpen geboren verdediger. "Mijn gedachten zijn bij jou, Harvey. Ik ben erg ontdaan. Het was nooit de bedoeling dat dit zou gebeuren."

Het is nog onduidelijk hoelang het herstel van Elliott gaat duren. Als de jeugdinternational aan zijn enkel is geopereerd, kan daar pas een inschatting over worden gemaakt.