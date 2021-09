Trainer Arne Slot hoopt dat Feyenoord dinsdag in de Conference League tegen Maccabi Haifa laat zien dat het geleerd heeft van de laatste wedstrijd voor de interlandperiode. De Rotterdammers verloren toen met 3-1 van FC Utrecht.

De 42-jarige Slot ziet vergelijkingen tussen de wedstrijden in Utrecht en Haifa. De Israëlische kampioen zal net als de Utrechters gesteund worden door fanatiek publiek.

"In de nabespreking van de wedstrijd in Utrecht is het erover gegaan hoe je omgaat met fanatiek publiek en op welke momenten je dan goed moet zijn", zei de voormalige AZ-coach maandag tijdens een persmoment tegen onder meer Rijnmond.

"Je moet niet te vaak te makkelijk de bal verliezen, want dat zorgt ervoor dat er veel energie in het stadion komt. En als er één ding is dat we uit die wedstrijd écht hebben meegenomen, is het dat we niet zoveel kansen en goals moeten weggeven uit standaardsituaties."

Feyenoord hoopt op Israëlische bodem een scenario als in Utrecht te voorkomen. Foto: ANP

Slot keek naar Israël-Oostenrijk

Slot vindt het moeilijk om in te schatten hoe sterk Maccabi is. Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen, keek hij tijdens de interlandperiode naar de WK-kwalificatiewedstrijd Israël-Oostenrijk, die in 5-2 eindigde.

"Er behoorden best veel spelers van Maccabi Haifa en spelers uit de Israëlische competitie tot het team", aldus Slot. "En bij Oostenrijk was Gernot Trauner, voor ons een zeer goede centrale verdediger, niet eens opgeroepen."

In Israël kan Slot niet over aanvallers Alireza Jahanbakhsh en Reiss Nelson beschikken. Mogelijk start Cyriel Dessers, al is het ook aannemelijk dat Bryan Linssen in de spits staat en Jens Toornstra op de rechterflank speelt. Achterin is de van een blessure herstelde Marcos Senesi weer beschikbaar.

De wedstrijd tussen Maccabi Haifa en Feyenoord wordt gespeeld in het Sammy Oferstadion, dat plaats biedt aan 30.000 toeschouwers. De aftrap is dinsdag om 16.30 uur.