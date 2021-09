FC Barcelona-trainer Ronald Koeman kan voorlopig niet beschikken over Martin Braithwaite. De gedeeld clubtopscorer (twee goals) ondergaat deze week een operatie aan zijn knie.

De dertigjarige Braithwaite raakte twee weken geleden in het thuisduel met Getafe (2-1-zege) geblesseerd aan zijn linkerknie. Barcelona meldt maandag dat conservatieve behandelingen niet het gewenste effect hebben gehad en dat hij daarom geopereerd moet worden.

De Catalaanse club zal pas na de operatie een indicatie geven van de herstelduur, maar volgens Spaanse media ligt Braithwaite er drie tot vier maanden uit.

De 56-voudig Deens international was juist goed aan het seizoen begonnen. Hij stond in de eerste drie competitieduels van Barcelona in de basis als linksbuiten en kwam tot twee goals en één assist.

Aanvallers Sergio Agüero en Ousmane Dembélé zijn momenteel ook geblesseerd. Barcelona haalde met Sevilla-huurling Luuk de Jong vlak voor het verstrijken van de transferdeadline een nieuwe spits, maar de Nederlander mist nog wedstrijdritme.

Barça speelt dinsdag in de Champions League thuis tegen Bayern München (aftrap om 21.00 uur).