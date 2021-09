Scheidsrechter Danny Makkelie fluit zondag met PSV-Feyenoord de eerste topper van dit seizoen in de Eredivisie. Voor Serdar Gözübüyük staat er met Manchester City-RB Leipzig een mooi Champions League-affiche op het programma.

Ook Makkelie komt eerst nog uit in de Champions League. Hij fluit dinsdag de groepswedstrijd tussen de Franse club Lille en VfL Wolfsburg, de Duitse ploeg van trainer Mark van Bommel.

Na het afscheid van Björn Kuipers wordt Makkelie alom beschouwd als de beste Nederlandse arbiter. Hij was afgelopen zomer net als Kuipers actief op het EK. Vorig seizoen kreeg Makkelie van de KNVB de leiding over twee Eredivisie-toppers: PSV-Ajax (1-1) en Ajax-Feyenoord (1-0).

Koploper PSV neemt het zondag vanaf 14.30 uur op tegen Feyenoord in het Philips Stadion. Als enige club in de Eredivisie heeft PSV na vier speelrondes de maximale score van twaalf punten.

Feyenoord staat op zes punten, maar speelde ook een wedstrijd minder. De ploeg van trainer Arne Slot kwam afgelopen weekend niet in actie, omdat het dinsdag in de Conference League moet aantreden in Israël tegen Maccabi Haifa. PSV ontvangt donderdag Real Sociedad in de Europa League.

Serdar Gözübüyük floot eenmaal eerder een duel van Manchester City. Serdar Gözübüyük floot eenmaal eerder een duel van Manchester City. Foto: Pro Shots

Eerste CL-duel Gözübüyük in negen maanden

Gözübüyük fluit woensdag de wedstrijd tussen Manchester City en RB Leipzig in de Champions League. De 35-jarige scheidsrechter had twee jaar geleden ook al eens de leiding tijdens een thuisduel van Manchester City in het belangrijkste Europese clubtoernooi, toen tegen Dinamo Zagreb.

Het is voor het eerst sinds december vorig jaar dat de UEFA Gözübüyük aanstelt bij een Champions League-duel. Destijds had hij de leiding bij Club Brugge-FC Zenit (3-0).

Voor de Champions League-wedstrijd tussen Sporting CP en Ajax van woensdag is José María Sánchez aangesteld. De 37-jarige Spanjaard floot Ajax nog niet eerder.