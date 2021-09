Twee van de beste speelsters van de Oranjevrouwen komen in de Champions League tegenover elkaar te staan. Het FC Barcelona van Lieke Martens werd maandag bij de loting in Groep C bij het Arsenal van Vivianne Miedema geplaatst.

Ook het Duitse Hoffenheim en het Deense HB Køge komen uit in groep C. Er doen geen Nederlandse clubs mee in de groepsfase; FC Twente verloor vorige week in de voorronde van Benfica en PSV werd eerder al uitgeschakeld door Arsenal.

Barcelona is titelverdediger van het toernooi. De Spaanse club won de belangrijkste clubprijs vorig seizoen voor het eerst bij de vrouwen. Met Martens als een van de uitblinkers werd Chelsea in de finale met liefst 4-0 geklopt.

Miedema loodste Arsenal vorige week met een zuivere hattrick langs Slavia Praag. De spits maakte haar honderdste treffer voor de Engelse club. Ze had daar slechts 110 duels voor nodig.

Loting groepsfase CL vrouwen Groep A: Chelsea (Eng), VfL Wolfsburg (Dui), Juventus (Ita), Servette (Zwi)

Groep B: PSG (Fra), Breidablik (IJsl), Real Madrid (Spa), Kharkiv (Oek)

Groep C: FC Barcelona (Spa), Arsenal (Eng), Hoffenheim (Dui), HB Køge (Den)

Groep D: Bayern München (Dui), Olympique Lyon (Fra), BK Häcken (Zwe), Benfica (Por)

Van de Donk treft Beerensteyn

Oranje-international Daniëlle van de Donk speelt met Olympique Lyon in groep D tegen onder meer Bayern München met Lineth Beerensteyn. De Franse club is met zeven titels recordwinnaar van de Champions League.

Tweevoudig winnaar VfL Wolfsburg, dat met Shanice van de Sande, Joëlle Smits, Jill Roord, Dominique Jansen en Lynn Wilms liefst vijf Oranje-internationals in de gelederen heeft, speelt tegen onder meer Chelsea en Juventus, dat dit seizoen gastheer is van de finale.

De groepsfase begint in oktober. De beste twee ploegen uit iedere poule gaan door naar de kwartfinales.