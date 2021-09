De Oranjevrouwen zijn maandag in Zeist met zestien spelers begonnen aan de eerste training onder de nieuwe bondscoach Mark Parsons. De andere acht spelers, onder wie Vivianne Miedema en Jackie Groenen, trainen binnen.

De acht spelers die niet op het veld staan kwamen zondag nog in actie met hun club en krijgen daardoor iets meer rust. Eerder op de dag werd bekend dat FC Twente-aanvaller Renate Jansen en Ajax-keeper Lize Kop geblesseerd zijn afgehaakt voor de eerste wedstrijden onder Parsons.

Het tweetal is vervangen door Kerstin Casparij van FC Twente en Claire Dinkla, de keeper van sc Heerenveen, waardoor de selectie weer uit 24 spelers bestaat.

Nederland begint vrijdag aan de WK-kwalificatie met een thuiswedstrijd in het Hitachi Capital Mobility Stadion tegen Tsjechië. Volgende week dinsdag is IJsland in Reykjavik de volgende tegenstander. Belarus en Cyprus zijn de andere tegenstanders in groep C. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Parsons eerste buitenlandse bondscoach

De Engelsman Parsons, die ook de Amerikaanse nationaliteit heeft, is de opvolger van Sarina Wiegman, die na ruim vier jaar bondscoachschap is overgestapt naar de Engelse vrouwen.

De 35-jarige Parsons was tot deze zomer trainer van de Amerikaanse club Portland Thorns. Eerder werkte hij voor Washington Spirit. Het is voor het eerst in de historie dat de Oranjevrouwen een buitenlandse bondscoach hebben.

Bij de mannen was de Oostenrijker Ernst Happel in 1978 de laatste buitenlandse bondscoach.