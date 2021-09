De Oranjevrouwen starten de WK-kwalificatie deze week zonder Renate Jansen en Lize Kop. Beide speelsters zijn niet wedstrijdfit en hebben zich daarom afgemeld bij de nieuwe bondscoach Mark Parsons.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Kerstin Casparij (21) neemt de plek van aanvaller Jansen (foto) over in de selectie van Oranje. Beiden spelen voor FC Twente. De negentienjarige keeper Claire Dinkla van sc Heerenveen vervangt Kop. De Ajax-goalie is normaal gesproken reserve achter eerste keuze Sari van Veenendaal.

De selectie van Parsons voor de WK-kwalificatieduels met Tsjechië (vrijdag in Groningen) en IJsland (dinsdag 21 september in Reykjavik) bestaat uit 24 speelsters.

Belarus en Cyprus zijn de andere tegenstanders in groep C. Alleen de groepswinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK van 2023 in Australië en Nieuw-Zeeland.

Engelsman Parsons begon maandag officieel aan zijn functie als opvolger van Sarina Wiegman, die is overgestapt naar de Engelse vrouwen.

De voetbalsters kwamen rond het middaguur bij elkaar in Zeist, waar om 16.30 uur de eerste training onder leiding van de nieuwe bondscoach op het programma staat.