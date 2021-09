Pascal Struijk is aangeslagen door de ernstige enkelkwetsuur van Liverpool-talent Harvey Elliott. De Nederlandse verdediger van Leeds United benadrukt dat het nooit zijn intentie is geweest om de achttienjarige middenvelder zwaar te blesseren.

"Er is iets gebeurd dat ik niemand toewens", schrijft Struijk op Instagram Stories over het moment in de 58e minuut van de Premier League-wedstrijd zondag op Elland Road (0-3). "Mijn gedachten zijn bij jou, Harvey. Ik ben ontdaan, het was nooit de bedoeling dat dit zou gebeuren."

Struijk tackelde Elliott rond de middenlijn en daardoor raakte de enkel van de Liverpool-speler ontwricht. Het gevolg was een rode kaart voor Struijk en Elliott die per brancard werd afgevoerd. Inmiddels heeft Liverpool een update gegeven over de blessure.

Elliott, die na een jaar op huurbasis bij Blackburn Rovers is doorgebroken bij Liverpool, ligt niet meer in het ziekenhuis. Hij moet nog wel geopereerd worden en daarna komt een prognose over de herstelduur. "Ik wens je een voorspoedig herstel en hoop je snel terug te zien op het veld", aldus Struijk.

De tackle van Pascal Struijk op Harvey Elliott. De tackle van Pascal Struijk op Harvey Elliott. Foto: AFP

'Het was een schone tackle'

Leeds-trainer Marcelo Bielsa neemt het op voor de 22-jarige Struijk, die in 2018 overstapte van de jeugdopleiding van Ajax naar Leeds. "Ik weet zeker dat Pascal niet de intentie had om hem op wat voor manier dan ook te blesseren. Het was een schone tackle."

Meteen na de tackle was de paniek groot. Mohamed Salah zag het gebeuren en riep om medische hulp en Liverpool-trainer Jürgen Klopp was aangeslagen. "Ik zag dat zijn voet zat op een plek waar die niet hoort", vertelde Klopp.

Virgil van Dijk sprak op het veld al met Struijk. De Oranje-international was niet boos op zijn collega van Leeds, al weet hij door zijn kruisbandblessure hoe zwaar het is om er lange tijd uit te zijn.

"Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat de spelers, de staf en de fans er de komende tijd voor Harvey zullen zijn", zei Van Dijk na de wedstrijd. "Hopelijk herstelt hij goed en zo snel mogelijk."