Het Serie A-duel tussen AC Milan en Lazio (2-0) ontspoorde zondag kort na het laatste fluitsignaal met een opstootje op het veld. Lazio-trainer Maurizio Sarri kreeg rood, maar was nota bene Zlatan Ibrahimovic dankbaar dat het niet nog verder escaleerde.

"Het was niets bijzonders, het was gewoon iets dat vaker gebeurt op het veld", probeerde Sarri zijn gedrag te bagatelliseren in Gazzetta dello Sport. De 62-jarige oud-coach kreeg het aan de stok met de Belgische Milan-speler Alexis Saelemaekers.

Het opstootje ontstond na een duel tussen Ibrahimovic en Lazio-speler Lucas Leiva. Sarri kreeg als enige een kaart voor zijn aandeel in het duw- en trekwerk.

"Saelemaekers maakte een gebaar naar mij dat niet leuk is voor oudere mensen", vertelde de trainer van Lazio. "Maar gelukkig werd alles snel opgelost. Ibra kwam tussenbeide en zorgde ervoor dat Saelemaekers daarna zijn excuses aanbood."

Volgens Gazzetta dello Sport zei Ibrahimovic tegen de jonge Belg dat hij meer respect moest tonen. Dat de ervaren spits als vredestichter optrad, is opmerkelijk gezien de vele incidenten waar bij hij zelf betrokken raakte in zijn carrière.

'Zlatan lijkt nooit oud te worden'

Ibrahimovic maakte tegen Lazio zijn rentree na vier maanden afwezigheid. De 39-jarige spits moest het EK missen door een knieblessure.

Als invaller had de Zweed slechts zeven minuten nodig om het tweede doelpunt te maken in San Siro. "Zlatan lijkt nooit oud te worden", zei Milan-trainer Stefano Pioli.

"Behalve veel talent heeft hij ook buitengewoon veel passie. Het is elke dag een plezier om hem te zien trainen, de tijd krijgt geen grip op hem. De minuten die hij vandaag maakte, zullen hem een goed gevoel geven voor de komende wedstrijden."

Te beginnen komende woensdag met het Champions League-duel met Liverpool. "Ik heb tegen de spelers gezegd dat ze goed moeten herstellen, want we willen in eigen huis een geweldige wedstrijd spelen", zei de trainer van Milan.

"Onze dromen zijn groot, maar dromen doen we 's nachts. Overdag werken we hard om ze waar te kunnen maken."

