De voetbalstadions in Nederland mogen vanaf zaterdag 25 september weer helemaal worden gevuld met supporters, zo melden de NOS en het AD zondag. Het is onderdeel van de nieuwste versoepelingen van de coronamaatregelen, die dinsdag door demissionair premier Mark Rutte en minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen worden aangekondigd.

Vanaf 25 september verdwijnt de anderhalvemeterregel namelijk. Toeschouwers moeten wel een vaccinatiebewijs of een negatieve coronatest overleggen, maar dat gebeurde de afgelopen maanden ook al in het profvoetbal.

Tijdens de komende twee speelrondes in de Eredivisie zullen de stadions dus nog voor maximaal 67 procent gevuld zijn. Vanaf de zevende speelronde komt daar dus verandering in. Die begint met Willem II-PSV en wordt gevolgd door onder meer Ajax-FC Groningen en Feyenoord-NEC.

In het huidige pakket coronamaatregelen van de overheid mag twee derde van de capaciteit van de stadions voor de toeschouwers worden gebruikt. Volgens de KNVB was de anderhalvemeterregel daarmee al losgelaten. "Bij twee derde bezettingsgraad in een stadion ga je sowieso al door de 1,5 meter heen."

Afgelopen seizoen werd het grootste deel in lege stadions gespeeld. Alleen in de eerste weken en in de laatste week van het seizoen werden beperkte aantallen toeschouwers toegelaten.

Het is nog onduidelijk hoeveel toeschouwers er vanaf 25 september bij andere sportevenementen welkom zijn.