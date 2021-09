De Premier League-wedstrijd tussen Leeds United en Liverpool is zondag overschaduwd door een horrorblessure van Harvey Elliott. De middenvelder van 'The Reds' werd gevloerd door Pascal Struijk, die daarvoor rood kreeg. Liverpool won het duel mede dankzij de honderdste Premier League-goal van Mohamed Salah met 0-3.

Elliott werd na een uur spelen van achteren neergehaald door Struijk, die in de slotfase van de eerste helft was ingevallen bij Leeds. Hij greep meteen naar zijn linkerenkel en schreeuwde het uit van de pijn.

Salah gebaarde in paniek naar de medische staf, die zich direct richting Elliott haastte. Uiteindelijk werd de achttienjarige Engelsman per brancard van het veld gedragen.

Op het moment van de zware overtreding leidde Liverpool met 0-2. Salah had de score in de twintigste minuut geopend met zijn honderdste Premier League-goal in 161 duels. Alleen Alan Shearer (124 duels), Harry Kane (141), Sergio Agüero (147) en Thierry Henry (160) scoorden sneller 100 keer in de Premier League.

Fabinho verdubbelde de voorsprong vijf minuten na rust uit een rebound en Sadio Mané bepaalde de eindstand in blessuretijd op 0-3. Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd mee bij Liverpool.

Dankzij de overwinning bezet Liverpool de derde plaats met tien punten uit vier duels. Ook koploper Manchester United en nummer twee Chelsea staan op tien punten. United gaat vanwege het beste doelsaldo aan kop.

Mohamed Salah viert zijn honderdste Premier League-goal. Mohamed Salah viert zijn honderdste Premier League-goal. Foto: ANP

