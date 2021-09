Vitesse heeft zondag een zwaarbevochten uitzege geboekt op RKC. Door een treffer van de Franse spits Yann Gboho in de tweede helft wonnen de Arnhemmers in Waalwijk met 1-2. Sparta Rotterdam pakte voor het eerst dit seizoen drie punten door Fortuna Sittard met 3-1 te verslaan.

Vitesse kwam in het Mandemakers Stadion al in de achtste minuut op voorsprong. Danilho Doekhi, die zijn rentree maakte na een hamstringblessure, kopte raak uit een indirecte vrije trap van Maximilian Wittek.

Na de snelle openingsgoal leunde Vitesse achterover en daardoor kwam RKC steeds beter in de wedstrijd. Met een schitterende knal in de kruising zorgde Saïd Bakari na een half uur spelen voor de terechte gelijkmaker.

Enigszins tegen de verhouding in was het Vitesse dat vroeg in de tweede helft toch weer op voorsprong kwam. Spits Gboho scoorde met een van richting veranderd schot. Michiel Kramer kreeg nog wel een opgelegde kans om RKC aan een punt te helpen, maar de clubtopscorer kreeg zijn voet net niet goed tegen een voorzet van Jens Odgaard.

Vitesse klimt door de overwinning naar de negende plaats, met zes punten uit vier duels. RKC heeft twee punten minder en staat twaalfde.

Vitesse trad in het Mandemakers Stadion aan zonder Riechedly Bazoer en Oussama Tannane in de basis. De twee liepen deze zomer een transfer mis en zijn sindsdien niet meer zeker van hun plaats, omdat trainer Thomas Letsch eist dat iedereen voor "de volle 100 procent" gefocust is op Vitesse. Tannane mocht in de tweede helft wel invallen.

Bryan Smeets opende al vroeg de score voor Sparta Rotterdam.

Fraser boekt eindelijk eerste overwinning met Sparta

Sparta boekte na een zwakke competitiestart eindelijk de eerste zege. De Rotterdammers zaten na een half uur al op rozen door doelpunten van Bryan Smeets en Lennart Thy. Smeets volleerde een voorzet van Sven Mijnans in de verre hoek en Thy profiteerde optimaal van een blunder van Fortuna-verdediger Roel Janssen.

Fortuna Sittard kwam vlak na rust terug in de wedstrijd. Ook Mats Seuntjens was succesvol met een fraaie volley en tekende met het eerste schot op doel van de Limburgers direct voor de aansluitingstreffer: 2-1.

In het vervolg van de tweede helft ging Fortuna op jacht naar de gelijkmaker, maar de vierde treffer van de wedstrijd viel aan de andere kant. Emanuel Emegha schoot de bal met links binnen voor de beslissende 3-1.

De overwinning van Sparta was dikverdiend, want de thuisploeg kreeg met onder anderen Vito van Crooij, Thy, Bart Vriends en Emegha diverse kansen om vaker te scoren. Bij Fortuna bleef het aantal schoten steken op drie (twee tussen de palen).

Sparta en Fortuna hebben nu allebei vier punten, maar de club uit Sittard heeft wel een wedstrijd minder gespeeld. Volgende week speelt Sparta thuis tegen NEC (vrijdag) en gaat Fortuna op bezoek bij sc Heerenveen (zaterdag).

Lennart Thy tekende voor de 2-0 voor Sparta Rotterdam.

