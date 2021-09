De Derby van het Noorden tussen FC Groningen en sc Heerenveen heeft zondag geen winnaar opgeleverd. De bezoekers kwamen in Euroborg halverwege op voorsprong via Tibor Halilovic en na rust maakte Cyril Ngonge gelijk: 1-1.

Heerenveen houdt FC Groningen daardoor onder zich op de ranglijst. De Friezen hebben na vier wedstrijden in de Eredivisie zeven punten, twee meer dan FC Groningen.

Sc Heerenveen begon uitstekend aan de 54e editie van de Derby van het Noorden en kwam na twintig minuten terecht op voorsprong. Joey Veerman vond Halilovic met een slim balletje en zag zijn Kroatische ploeggenoot scoren in de korte hoek.

De bezoekers vonden ook daarna regelmatig de ruimte achter de Groningse defensie, maar slaagden er niet in nogmaals toe te slaan. Trainer Danny Buijs greep halverwege in met een drievoudige wissel. Michael de Leeuw, Bjorn Meijer en Marin Sverko moesten plaatsmaken voor Bart van Hintum, Daleho Irandust en Romano Postema.

Cyril Ngonge zet FC Groningen na rust op gelijke hoogte. Cyril Ngonge zet FC Groningen na rust op gelijke hoogte. Foto: ANP

Gelijkmaker Ngonge en rood Te Wierik in tweede helft

Het zorgde voor een nieuwe impuls bij Groningen, dat na rust veel beter voor de dag kwam. Vroeg in de tweede helft gaf Ngonge een eerste signaal af door de paal te raken.

De treffer van de spits van FC Groningen kwam er in de 68e minuut alsnog. De Belg liet Heerenveen-doelman Erwin Mulder kansloos met een kopbal uit een corner Tomás Suslov.

Toch was het uiteindelijk Heerenveen dat nog het dichtst bij de overwinning kwam. Mike te Wierik kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Joey Veerman, die vervolgens zelf op de paal schoot uit een vrije trap. In een hectische slotfase was er ook nog geel voor Buijs wegens commentaar op de arbitrage.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie