Anderlecht heeft zondag met liefst 7-2 van KV Mechelen gewonnen. Joshua Zirkzee maakte het zevende doelpunt voor de Belgische topclub.

Zirkzee mocht pas zeven minuten voor tijd invallen van Anderlecht-trainer Vincent Kompany. De spits van Jong Oranje had weinig tijd nodig om te scoren. De twintigjarige Zirkzee kon eenvoudig afronden na goed voorbereidend werk van Francis Amuzu.

Amuzu nam zelf ook een van de treffers voor zijn rekening. Cristian Kouame scoorde tweemaal en ook Benito Raman, Yari Verschaeren en Michael Murillo waren trefzeker voor de ploeg uit Brussel.

Achterin kon Wesley Hoedt de twee tegentreffers niet voorkomen. Hij kreeg van Kompany de voorkeur boven Ajax-huurling Lisandro Magallan. Bij Mechelen kwamen met Lucas Bijker, Sandy Walsh en invaller Ferdy Druijf drie Nederlanders in actie.

Anderlecht staat na zes duels vierde in de Jupiler Pro League waar Club Brugge koploper is, Mechelen is terug te vinden op de zestiende plaats.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Jupiler Pro League.