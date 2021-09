Peter Bosz heeft zondag met Olympique Lyon opnieuw een overwinning in de Ligue 1 geboekt. De Nederlandse coach zag zijn ploeg met 3-1 van RC Strasbourg winnen. In België verspeelde John van den Brom de zege met KRC Genk en haalde Anderlecht mede dankzij een goal van Joshua Zirkzee met 7-2 uit tegen KV Mechelen.

Moussa Dembélé zorgde in de achtste minuut voor de openingstreffer van Lyon tegen Strasbourg door de bal fraai in de rechterhoek te schieten. Halverwege de tweede helft verdubbelde Jason Denayer de marge met een kopbal.

Lucas Paquetá stelde in de slotfase de drie punten veilig voor de thuisploeg, waarna Habib Diallo uit een strafschop in blessuretijd nog wat terugdeed namens Strasbourg. In de laatste minuut liet Strasbourg-middenvelder Dimitri Liénard iedereen flink schrikken toen hij onwel werd, maar hij was bij kennis toen hij per brancard van het veld werd gedragen.

Lyon boekte de tweede competitiezege op rij, nadat het in de eerste drie duels van het Ligue 1-seizoen slechts één punt pakte. Dankzij de ommekeer staat de ploeg van Bosz nu zevende.

Eerder op de dag wonnen Calvin Stengs en Pablo Rosario met OGC Nice bij FC Nantes: 0-2. Oud-Ajacied Kasper Dolberg maakte een kwartier voor tijd met een fraaie duik de openingstreffer. Justin Kluivert ontbrak bij Nice door een blessure.

Joshua Zirkzee maakte een van de zeven treffers voor Anderlecht.

Van den Brom geeft zege in extremis weg

In België gaf Genk de overwinning in extremis weg tegen Union Saint-Gilloise: 1-1. Paul Onuachu bracht de ploeg van Van den Brom een kwartier voor tijd vanaf 11 meter op voorsprong, nadat Jonas Bager rood had gekregen voor het veroorzaken van de penalty.

Genk leek op de vierde competitiezege op rij af te stevenen, maar diep in blessuretijd ging het mis voor de thuisploeg. Deniz Undav bezorgde Union Sint-Gilloise, waar Bart Nieuwkoop de hele wedstrijd speelde, een punt. Carel Eiting werd na een uur gewisseld bij Genk.

Bij Anderlecht mocht Zirkzee van trainer Vincent Kompany pas zeven minuten voor tijd invallen tegen Mechelen. De spits van Jong Oranje had weinig tijd nodig om te scoren. De twintigjarige Zirkzee kon eenvoudig afronden na goed voorbereidend werk van Francis Amuzu.

Amuzu nam zelf ook een van de treffers voor zijn rekening. Cristian Kouame scoorde tweemaal en ook Benito Raman, Yari Verschaeren en Michael Murillo waren trefzeker voor de ploeg uit Brussel. Achterin kon Wesley Hoedt de twee tegentreffers niet voorkomen. Hij kreeg van Kompany de voorkeur boven Ajax-huurling Lisandro Magallan.

Na de zege vertelde Craig Bellamy aan de spelers dat hij stopt als assistent-trainer bij Anderlecht. De 42-jarige Welshman kampt met mentale problemen.

