Zlatan Ibrahimovic heeft zijn rentree bij AC Milan zondag opgeluisterd met een doelpunt. De Zweed maakte de tweede goal in de met 2-0 gewonnen wedstrijd tegen Lazio. In Spanje won Real Madrid bij de terugkeer in Estadio Santiago Bernabéu en ontsnapte Atlético Madrid bij de rentree van Antoine Griezmann.

Ibrahimovic kwam na een uur spelen in het veld bij Milan. De 39-jarige spits was vier maanden uit de roulatie door een knieblessure en miste hierdoor het EK.

Binnen zeven minuten vond Ibrahimovic met een intikker het net in San Siro. Hij was het eindstation van een fraaie aanval van Milan. Vlak voor rust had Rafael Leão de score geopend en in de blessuretijd van de eerste helft miste Franck Kessié een penalty voor de thuisploeg.

Ook AS Roma kwam thuis tegen Sassuolo tot winst: 2-1. In de duizendste wedstrijd van José Mourinho als trainer waren Bryan Cristante en Stephan El Shaarawy trefzeker voor de Romeinen, die aan kop gaan in de Serie A. Rick Karsdorp werd twintig minuten voor tijd gewisseld bij de thuisploeg.

Eerder op de dag kwam Internazionale, met basisspeler Stefan de Vrij en invaller Denzel Dumfries, bij Sampdoria niet verder dan 2-2. De regerend kampioen nam in de achttiende minuut wel de leiding: Federico Dimarco schoot een vrije trap op prachtige wijze in de kruising.

Voormalig VVV-Venlo-speler Maya Yoshida zette in de 33e minuut de gelijkmaker op het bord, maar Inter ging toch met een voorsprong rusten door een goal van Lautaro Martínez. De bezoekers konden niet lang van de voorsprong genieten, want Tommaso Augello volleerde kort na rust de gelijkmaker tegen de touwen. Bij Sampdoria bleef Mohamed Ihattaren op de bank.

Voor de appgebruikers: tik op de tweet om het doelpunt van Zlatan Ibrahimovic te bekijken.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Serie A

Real knokt zich tot twee keer toe terug van achterstand

In La Liga keerde Real Madrid na 560 dagen terug in het flink verbouwde Santiago Bernabéu. 'De Koninklijke' vierde de terugkeer met een 5-2-zege op Celta de Vigo. Wel kwam de thuisploeg tot twee keer toe op achterstand door goals van Santi Mina en Franco Cervi.

Karim Benzema bracht Real tot tweemaal toe op gelijke hoogte. In de tweede helft bracht Vinícius Júnior de Madrilenen voor het eerst op voorsprong en vervolgens stelden de net ingevallen debutant Eduardo Camavinga en Benzema (penalty) de drie punten veilig.

Eerder op de dag won Atlético Madrid dankzij een treffer van Thomas Lemar in de honderdste minuut met 1-2 bij Espanyol. De Fransman schoot de bal in de tiende minuut van de blessuretijd via de handen van Espanyol-doelman Diego López en de paal binnen.

Door goals van Raúl de Tomás (voor rust) en Yannick Carrasco (na rust) stond het 1-1. De Tomás kopte de bal bij de eerste paal uiterst fraai in de verre hoek na een corner en Carrasco scoorde na een klutssituatie. Lemar leek Atlético eerder in de tweede helft al op gelijke hoogte te zetten, maar het doelpunt van de aanvaller werd na het zien van de beelden afgekeurd vanwege buitenspel.

Griezmann maakte zijn rentree bij Atlético. De aanvaller, die tussen 2014 en 2019 ook al in Madrid speelde, wordt dit seizoen gehuurd van FC Barcelona met een optie tot koop. Griezmann kon zijn ploeg niet helpen met een doelpunt of assist en werd in de 59e minuut gewisseld.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in La Liga