Atlético Madrid heeft zondag in La Liga bij de rentree van Antoine Griezmann in extremis de drie punten gepakt. De Spaanse kampioen won door een treffer in de honderdste minuut met 1-2 bij Espanyol. In Italië kwam Internationale niet verder dan 2-2 tegen Sampdoria.

De winnende treffer van Atlético Madrid kwam op naam van Thomas Lemar. De Fransman schoot de bal in de tiende minuut van de blessuretijd via de handen van Espanyol-doelman Diego López en de paal tegen de touwen.

Door goals van Raul de Tomas (voor rust) en Yannick Carrasco (na rust) stond het 1-1. De Tomas kopte de bal bij de eerste paal uiterst fraai in de verre hoek na een corner en Carrasco vond de verre hoek na een klutssituatie.

Lemar leek Atlético eerder in de tweede helft al op gelijke hoogte te zetten, maar het doelpunt van de aanvaller werd na het zien van de beelden afgekeurd vanwege buitenspel. Na de 1-1 van Carrasco jaagde de ploeg van coach Diego Simeone nog wel op de 1-2 en die viel dus in extremis.

Griezmann maakte zijn rentree bij Atlético. De aanvaller, die tussen 2014 en 2019 ook al in Madrid speelde, wordt dit seizoen gehuurd van FC Barcelona met een optie tot koop. Griezmann kon zijn ploeg echter niet helpen met een doelpunt of assist en werd in de 59e minuut gewisseld.

Federico Dimarco zorgde op prachtige wijze voor de 0-1 bij Internazionale. Federico Dimarco zorgde op prachtige wijze voor de 0-1 bij Internazionale. Foto: Getty Images

De Vrij en invaller Dumfries winnen niet van bankzitter Ihattaren

Internazionale, met basisspeler Stefan de Vrij en invaller Denzel Dumfries, kwam bij Sampdoria niet verder dan 2-2. De regerend kampioen nam in de achttiende minuut wel de leiding: Federico Dimarco (foto) schoot een vrije trap op prachtige wijze in de kruising.

Voormalig VVV-Venlo-speler Maya Yoshida zette in de 33e minuut de gelijkmaker op het bord, maar Inter ging toch met een voorsprong rusten. Na goed werk van Nicolò Barella prikte Lautaro Martínez de bal binnen voor de 1-2.

De regerend kampioen kon niet lang van de voorsprong genieten, want Tommaso Augello volleerde drie minuten na de pauze op aangeven van Bartosz Bereszynski de gelijkmaker tegen de touwen.

In de 68e minuut viel Dumfries in bij Inter, maar ook de Nederlander kon puntenverlies voor de 'Nerazzurri' niet voorkomen. Mohamed Ihattaren bleef de hele wedstrijd op de bank bij Sampdoria.

