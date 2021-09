NEC is er zondag niet in geslaagd om thuis van tien Willem II'ers te winnen. De Tilburgers sleepten na een vroege rode kaart voor derde doelman Jorn Brondeel een punt uit het vuur: 0-0.

Willem II gebruikte dit seizoen al vier keepers in evenzoveel Eredivisie-duels. De ploeg van trainer (en oud-keeper) Fred Grim begon het seizoen met Robbin Ruiter, die zich niet kon schikken in zijn reserverol na het aantrekken van Timon Wellenreuther.

Toen de Duitser na twee duels in de basis een armblessure opliep, gaf Grim zondag de voorkeur aan Brondeel boven Ruiter. Brondeel kreeg in De Goffert al na een kwartier rood van scheidsrechter Pol van Boekel wegens een handsbal buiten zijn strafschopgebied.

De twintigjarige Connor van den Berg moest daardoor als invaller debuteren in de Eredivisie en deed dat zeer verdienstelijk.

Willem II-doelman Connor van den Berg hield het doel schoon bij zijn Eredivisie-debuut.

Willem II houdt met dank aan paal en lat stand

Promovendus NEC kwam dit prille seizoen voor de derde keer tegenover tien man te staan, maar de thuisploeg slaagde er ondanks circa 75 procent balbezit niet in om te scoren.

Mikkel Duelund raakte de paal namens NEC en Jonathan Okita schoot uit een open kans op de keeper van Willem II. Aan de overkant moest NEC-doelman Mattijs Branderhorst een inzet van Max Svensson uit de kruising duiken.

In de slotfase ging NEC opportunistisch op zoek naar de zege. Bij een scrimmage voor het Willem II-doel kopte Okita op de lat, waarna Van den Berg in de rebound zijn ploeg op de been hield met een knappe ingreep.

In blessuretijd stond het aluminium voor de derde keer een NEC-treffer in de weg. Een afstandsschot van Okita ging via de vingertoppen van Van den Berg op de lat.

Door het gelijkspel staan NEC en Willem II met ieder zeven punten in de subtop van de Eredivisie.

Willem II moest af en toe met man en macht verdedigen in Nijmegen. Willem II moest af en toe met man en macht verdedigen in Nijmegen. Foto: Pro Shots

