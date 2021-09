Ajax Vrouwen heeft zondag in Eredivisie voor de tweede keer dit seizoen puntenverlies geleden. De Amsterdammers kwamen bij ADO Den Haag niet verder dan 0-0. PSV gaf twee keer een voorsprong weg bij Excelsior: 3-3.

Ajax, dat eerder ruim won van Excelsior (1-7) en verloor van FC Twente (0-1), was in Den Haag wel de betere ploeg, maar slaagde er niet in om te scoren.

Victoria Pelova raakte halverwege de eerste helft de paal en een vrije trap van Sherida Spitse ging net over. Aan de andere kant voorkwam Ajax-keeper Isa Pothof dat Kirsten van de Westeringh zou scoren voor ADO. Ook het slotoffensief leverde Ajax geen doelpunt op.

PSV slaagde er ook niet in om te winnen. De Eindhovense vrouwen kwamen bij Excelsior vroeg op achterstand via Angela Versluis. Dankzij goals van Naomi Pattiwael en Esmee Brugts stond PSV halverwege wel op voorsprong (1-2).

Na de 2-2 van Lieve van Vliet (78e minuut) volgde een spectaculaire slotfase. PSV kwam in de 87e minuut opnieuw op voorsprong via Anika Rodriguez en leek de drie punten te pakken, maar in de extra tijd bezorgde Nikki Ridder Excelsior alsnog een punt.

Later op de dag komt ook FC Twente nog in actie. De koploper, die na twee wedstrijden als enige nog foutloos is, krijgt bezoek van PEC Zwolle (drie punten uit twee duels). De wedstrijd begint om 16.45 uur.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Eredivisie Vrouwen