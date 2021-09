Mark van Bommel is trots op de koppositie van VfL Wolfsburg na vier duels in de Bundesliga. Het spel van zijn ploeg is (nog) niet swingend of spectaculair, maar wel zeer stabiel.

Of hij al iets van het spel van zijn oud-ploeg Bayern München bij Wolfsburg heeft kunnen implementeren? Mark van Bommel glimlachte zaterdag even op de persconferentie. "Ik zie de krantenkoppen al voor me", antwoordde hij.

Met Wolfsburg probeert Van Bommel geenszins het spel van het in Duitsland al jaren oppermachtige Bayern te kopiëren, vertelde de trainer. "Ik wil hier op mijn eigen manier spelen. Ik wil graag dat mijn ploeg met en zonder bal de regie in handen heeft."

In de eerste vier wedstrijden van het seizoen maakte Wolfsburg slechts zes doelpunten. Maar omdat Van Bommels ploeg driemaal de nul hield, was dat wel voldoende voor de volle twaalf punten.

Wout Weghorst scoorde uit een late strafschop de tweede treffer voor Wolfsburg tegen Greuther Fürth.

Geduldig Wolfsburg raakt nooit in paniek

Ook tegen promovendus Greuther Fürth (0-2) was het spel van Wolfsburg niet groots, maar wel effectief. Na een vroege voorsprong duurde het tot de blessuretijd voordat Wout Weghorst uit een strafschop het duel besliste tegen de ploeg van de Nederlandse verdedigers Nick Viergever en Jetro Willems.

"We speelden met geduld", zei Van Bommel. "Dat betekent niet traag spelen, maar wel de juiste beslissingen nemen op de belangrijke momenten. We verdedigden erg geconcentreerd en raakten nooit in paniek."

"Natuurlijk ben ik blij met de twaalf punten", zei Van Bommel, die de teamspirit van Wolfsburg roemde. "Ook als het niet loopt, blijven we alles geven voor de winst."

Top vijf Bundesliga 1. VfL Wolfsburg: 4-12 (6-1)

2. Bayern München: 4-10 (13-4)

3. Borussia Dortmund: 4-9 (13-9)

4. FSV Mainz: 4-9 (6-2)

5. SC Freiburg: 4-8 (6-4)

Van Bommel kijkt uit naar Champions League

Als Bundesliga-koploper begint Wolfsburg dinsdag vol vertrouwen aan de Champions League-wedstrijd in en tegen het Franse Lille. "We hebben kansen om verder te komen in een groep met gelijkwaardige teams. Maar dat denken ze bij Lille, Red Bull Salzburg en Sevilla ook", zei de Limburgse coach.

Van Bommel won de Champions League met Barcelona (2006) en was met Bayern München finalist in 2010. "Ik kan de spelers wel iets vertellen over hoe het is in de Champions League te voetballen, maar ze zullen het vooral zelf moeten ervaren", vertelde hij. "Het is het mooiste podium voor elke club in Europa."

