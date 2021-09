FC Groningen-sc Heerenveen ·

26' Henk Veerman krijgt een opgelegde kans op de 0-2 voor sc Heerenveen, maar oog in oog met FC Groningen-doelman Peter Leeuwenburgh schiet de lange spits over en naast. Een doelpunt zou sowieso niet zijn doorgegaan, want de assistent-scheidsrechter had zijn vlag al in de lucht gestoken voor buitenspel.