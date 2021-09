Lutsharel Geertruida, Marcos Senesi en João Teixeira keren terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord. De Rotterdammers spelen dinsdag in de Conference League uit tegen Maccabi Haifa.

Geertruida stond sinds mei aan de kant met een knieblessure. De 21-jarige verdediger moest geopereerd worden en maakte zaterdag bij Feyenoord onder 21 zijn eerste speelminuten.

Middenvelder Teixeira raakte in de voorbereiding tegen Atlético Madrid (2-1-zege) geblesseerd en verdediger Senesi liep eind augustus een kwetsuur op in de competitiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles (2-0-winst).

Cyriel Dessers maakt voor het eerst deel uit van de selectie van trainer Arne Slot. De Belgische spits werd op de laatste dag van de transfermarkt overgenomen van KRC Genk. Een andere zomeraanwinst, Arsenal-huurling Reiss Nelson, is nog niet wedstrijdfit en reist niet mee naar Haifa.

Eerder werd al bekend dat vleugelspits Alireza Jahanbakhsh om politieke redenen niet meegaat naar het Midden-Oosten. Als de Iraniër tegen een ploeg uit Israël zou spelen, dreigt hij niet meer voor zijn nationale ploeg te mogen spelen.

Het duel tussen Maccabi en Feyenoord begint dinsdag al om 16.30 uur (Nederlandse tijd). Vanwege de joodse feestdag Jom Kipoer wordt de wedstrijd niet op donderdag gespeeld, de dag waarop de andere duels in de Conference League worden afgewerkt.