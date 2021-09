Ronald Koeman is in gesprek met FC Barcelona over een nieuw contract. De Nederlandse coach staat open voor verlenging van zijn aflopende verbintenis bij de Spaanse grootmacht, zo zegt hij zondag tegen de NOS.

"We zijn in gesprek over een nieuw contract. We wachten rustig af", aldus Koeman. "Ik zie perspectief. Ik sta dan ook open om te blijven. Ik heb het puur naar mijn zin. Dankzij mij heeft deze club toekomst."

De 58-jarige Koeman moest afgelopen zomer nog vrezen voor zijn baan toen voorzitter Joan Laporta geen openlijke steun uitsprak voor de Nederlander. Pas na verschillende gesprekken was Laporta ervan overtuigd dat het contract met de voormalig bondscoach van het Nederlands elftal moest worden verlengd.

"Ik vind dat je altijd duidelijkheid moet scheppen. Wanneer je als club een beetje de boel laat waaien en niet duidelijk bent over de toekomst van een trainer, dan krijg je speculaties. En als jij degene bent die de trainer is, dan is dat niet leuk."

Hoewel Koeman stelt dat zijn relatie met Laporta verbeterd is, was hij niet blij met recente uitspraken van de voorzitter. Die stelde dat FC Barcelona ondanks het vertrek van Lionel Messi een ploeg heeft die om de prijzen kan spelen.

"Daarmee suggereer je weer dat de trainer niet de volledige macht heeft", vindt Koeman. "Hij zei iets te veel. Dat kan best binnenskamers. Ik vind het juist prettig als een president is begaan en ook vragen stelt. Alleen moet dat niet in de pers komen, dat was het probleem."

Ronald Koeman is ruim een jaar trainer van FC Barcelona. Ronald Koeman is ruim een jaar trainer van FC Barcelona. Foto: Getty Images

'Beste spelers niet naar Barcelona'

Koeman is in een roerige periode trainer van FC Barcelona. De 26-voudig landskampioen kampt met een schuld van ruim 1,1 miljard euro en zag sterspeler Messi vertrekken omdat niet aan de salarisregels van La Liga kon worden voldaan. Daardoor konden alleen transfervrije spelers, onder wie Memphis Depay, worden aangetrokken.

"We hebben geen speler meer die 35 doelpunten uit het niets maakt. Dat ga je voelen als team", aldus Koeman tegen de NOS. "De beste spelers kunnen niet naar Barcelona komen, omdat ze hogere contracten hebben en veel geld moeten kosten, iets dat de club niet heeft."

"Maar sportief gezien zal deze club altijd goed zijn. De vraag is: kun je terugkomen op het niveau dat je echt Champions Leagues gaat winnen en jaren achter elkaar de beste bent van Spanje? Dat is op dit moment even niet zo. Laten we hopen dat het wel weer gaat komen."

"Het kan best twee jaar duren voordat je financieel weer echt de concurrentie aan kan gaan met clubs als Manchester City en Chelsea", meent Koeman. "Maar wij moeten wel om de prijzen meedoen. Ik vind altijd dat je moet kijken naar de mogelijkheden en naar het elftal. Op dit moment is dat heel moeilijk, omdat we ook spelers hebben die dit elftal sterker maken als ze fit zijn. Maar als we iedereen beschikbaar hebben, dan doen wij echt mee om het kampioenschap."