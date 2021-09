De ontlading was enorm bij FC Twente, dat zaterdag in blessuretijd zijn eerste zege van het seizoen boekte. Centrale verdediger Robin Pröpper schoot als een volleerd linksbuiten de fraaie winnende treffer binnen tegen FC Utrecht: 1-0.

De late treffer van de van Heracles Almelo overgekomen mandekker zorgde voor stralende gezichten bij de ploeg uit Enschede.

"Ik zei net al: hebben we nou Rai Vloet of Robin Pröpper aangetrokken?", glimlachte trainer Ron Jans tegen ESPN. "In de kleedkamer heb ik hem gevraagd: was het nou zo bedoeld of niet? En Robin zei: 'Ik draaide hem gewoon in de lange hoek'."

De centrale verdediger kreeg de bal nabij de achterlijn van Utrecht, kapte een tegenstander uit en schoot de bal met zijn mindere linkerbeen prachtig in de kruising van de verre hoek.

"Het deed me een beetje denken aan Johan Cruijff tegen België met doelman Christian Piot. Maar dat is zo lang geleden, dat weten de meeste mensen al niet meer", glunderde Jans.

De defensie van FC Utrecht kijkt machteloos toe hoe de fraaie inzet van Robin Pröpper (niet in beeld) in de kruising vliegt. De defensie van FC Utrecht kijkt machteloos toe hoe de fraaie inzet van Robin Pröpper (niet in beeld) in de kruising vliegt. Foto: Pro Shots

Pröpper: 'Heb zelden zo mooi gescoord'

Ook Pröpper zelf straalde na afloop. "Je gaat niet beweren dat je denkt dat het een voorzet was toch?", vroeg de verdediger met een brede lach. "Ik wilde hem strak in de lange hoek schieten. Hij gaat er prachtig in, ik heb hem zelden zo mooi gemaakt, denk ik."

Mede dankzij het hartstochtelijk meelevende publiek in de Grolsch Veste genoot Pröpper met volle teugen op het veld. "Hoewel het maar 1-0 werd, was het een heel mooi potje. Alles zat erin."

"Je zag hoe het publiek reageerde en feestvierde. Daar ben je voetballer voor, dit is voor mij een van de mooiste dingen in het leven", zei de verdediger, die met twee treffers momenteel clubtopscorer is. "Ik zei al tegen spits Ricky van Wolfswinkel: misschien moeten we wisselen van positie."

Robin Pröpper in extase na zijn winnende treffer in blessuretijd. Robin Pröpper in extase na zijn winnende treffer in blessuretijd. Foto: Pro Shots

FC Twente kon zege heel goed gebruiken

Jans vond dat de gelukkigste ploeg had gewonnen. De suggestie dat de eerste zege van het seizoen zijn ploeg over de streep kan trekken, werd door de coach echter fel weersproken. "We hebben pas vier wedstrijden gespeeld en er zijn er nog dertig te gaan."

"Als het resultaat vandaag anders was geweest, dan zouden we niet meteen vast in de kelder zitten. Maar dit konden we heel goed gebruiken", zei Jans, die eerder met zijn ploeg verloor van Cambuur en Fortuna Sittard en gelijkspeelde tegen Ajax.

"Tegen Ajax hebben we ook laten zien dat we in een thuiswedstrijd heel veel kunnen brengen. Nu moeten we dat ook gaan doen in uitwedstrijden." Die kans krijgt zijn ploeg volgende week zondag in Arnhem, als er een duel met Vitesse op het programma staat.

