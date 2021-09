Zoals wel vaker vestigde PSV-trainer Roger Schmidt zaterdag de aandacht op zich met enkele opvallende wissels. Het pakte goed uit, want twee invallers waren trefzeker bij de 0-3-zege op AZ.

Bij een 0-1-voorsprong vroeg in de tweede helft haalde Schmidt zijn complete voorhoede (Eran Zahavi, Cody Gakpo en Noni Madueke) en aanvoerder Marco van Ginkel naar de kant. Invallers Yorbe Vertessen en Ritsu Doan breidden vervolgens de voorsprong van de koploper uit.

"Na een interlandweek weet je nooit precies hoe de conditie van de spelers is", verklaarde Schmidt zijn wissels tegen ESPN. "Sommige spelers hebben veel gereisd en zitten niet in het ritme van een normale week. Het was voor mij daarom duidelijk dat we deze wissels nodig hadden."

"Het was vandaag belangrijk voor ons dat de wisselspelers er klaar voor waren. Ze brachten veel energie en werkten hard voor het team", zei de Duitse coach.

Volgens Schmidt hebben zijn spelers begrip voor de vele wissels. "Iedereen wil natuurlijk het liefst altijd negentig minuten spelen, maar dat is onmogelijk. Als we dit seizoen iets speciaals willen presteren, dan hebben we alle spelers nodig. Iedereen zal 30 of 35 wedstrijden gaan spelen."

"Het wordt een lang seizoen met een zwaar schema", legde de trainer van PSV uit. "We moeten de spelers fris en in een goed humeur houden. Dan kunnen ze niet altijd negentig minuten spelen, dat begrijpen de spelers ook."

Invallers Yorbe Vertessen (links) en Ritsu Doan (rechts) waren zaterdag trefzeker voor PSV. Invallers Yorbe Vertessen (links) en Ritsu Doan (rechts) waren zaterdag trefzeker voor PSV. Foto: Pro Shots

PSV weet toppers dit seizoen wel te winnen

Tussen 2018 en eind vorig seizoen zette PSV een serie neer van liefst zestien duels zonder zege in toppers tegen Ajax, AZ en Feyenoord. Die negatieve spiraal heeft de ploeg van Schmidt dit seizoen overtuigend doorbroken.

Eerst werd Ajax in de Johan Cruijff Schaal al met 0-4 geklopt en daarop volgde zaterdag de ruime uitzege op AZ. "Ik ben erg blij met het resultaat. Ook al is AZ een paar belangrijke jongens kwijt, ze hebben nog steeds topspelers en speelden met veel energie", zei Schmidt.

"AZ kreeg ook een paar kansen", gaf de trainer toe. "Maar ik vond ons erg goed verdedigen. En voorin was de effectiviteit vorig seizoen niet onze grootste kwaliteit, maar vandaag gelukkig wel."

Met de volle twaalf punten uit vier duels gaat PSV aan kop in de Eredivisie. Donderdag speelt de ploeg van Schmidt thuis tegen Real Sociedad in de Europa League en drie dagen later staat de topper tegen Feyenoord op het programma in Eindhoven.

