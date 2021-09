Sporting CP heeft zaterdag niet de ideale voorbereiding gekend op de Champions League-wedstrijd tegen Ajax van woensdag. De ploeg van trainer Ruben Amorim speelde in een verhitte topper gelijk tegen FC Porto: 1-1. De Europese tegenstanders van Feyenoord en Vitesse wonnen wel.

Sporting en Porto maakten er in het Estádio José Alvalade vooral een knokwedstrijd van. Scheidsrechter Nuno Almeida had na vier minuten al drie gele kaarten uitgedeeld.

Het duel eindigde met twaalf keer geel. Porto-invaller Toni Martinez moest met rood van het veld, omdat hij in de slotfase binnen drie minuten twee keer op de bon werd geslingerd.

Er werd af en toe ook nog gevoetbald in Lissabon. Nuno Santos zette Sporting na een kwartier op voorsprong en Luis Díaz bezorgde Porto een punt door een goal in de 71e minuut.

Ajax won zaterdag met 0-2 van PEC Zwolle en kan rustig toewerken naar de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League. De ploeg van trainer Erik ten Hag speelt woensdag om 21.00 uur uit tegen Sporting.

Nuno Santos (rechts) maakte de enige treffer van Sporting. Nuno Santos (rechts) maakte de enige treffer van Sporting. Foto: ANP

Tegenstanders Feyenoord en Vitesse winnen wel

Maccabi Haifa wist in de aanloop naar het treffen met Feyenoord in de Conference League ternauwernood puntenverlies te voorkomen in de Israëlische competitie. De thuiswedstrijd tegen Bnei Sakhnin eindigde in 2-1.

Omer Atzili maakte in de extra tijd het winnende doelpunt. De aanvaller had Maccabi Haifa in de zeventigstee minuut ook op voorsprong gezet, maar in de 86e minuut kwamen de bezoekers via Raz Stain langszij.

Maccabi Haifa-Feyenoord wordt dinsdag al gespeeld. Feyenoord komt dit weekend niet in actie. Het thuisduel met Heracles Almelo werd op verzoek van de Rotterdammers verplaatst naar 1 december.

NS Mura, de komende tegenstander van Vitesse in de Conference League, boekte eveneens een nipte zege. Olimpija Ljubljana, de nummer vier van de Sloveense competitie, werd met 1-0 verslagen. Verdediger Zan Karnicnik maakte na ruim een kwartier het enige doelpunt van de avond voor nummer vijf NS Mura.

Mura en Vitesse treffen elkaar donderdag in Maribor.